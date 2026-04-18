Allegri ha le idee chiare: mercato definito, ecco chi andrà via dal Milan

Il Milan sarà in campo domani pomeriggio al Bentegodi per affrontare un Verona sempre più vicino alla Serie B, mentre il Diavolo cercherà di trovare tre punti vitali per confermare il proprio posizionamento in zona Champions League. La volontà dei rossoneri è quella di chiudere questa annata calcistica con il ritorno nell’Europa che conta, dopodiché inizierà subito il lavoro attivo per alzare l’asticella nella stagione a venire. Il lavoro preliminare è già comunque iniziato, con il tecnico Massimiliano Allegri che ha delineato il proprio progetto indicando gli uomini su cui intende continuare a puntare e i reparti su cui servirà intervenire per mezzo del mercato per migliorare il Milan.

Il Milan vuole alzare il livello: Allegri riparte dalle certezze per il reparto difensivo

A costituire il punto di forza del Milan in questa stagione è stata la difesa e il club intende tenere a mente questa informazione in fase di mercato. Stando all’analisi di calciomercato.com, per quanto riguarda la porta si prevedono pochi cambiamenti, con il capitano Mike Maignan che ha da poco rinnovato con adeguamento dello stipendio e conferma assoluta al centro del progetto dopo le incomprensioni di qualche mese fa. Anche Terracciano dovrebbe rimanere, destino da valutare per il terzo Torriani che potrebbe passare al Milan Futuro in caso di ripescaggio in Serie C della formazione Under 23.

Per quanto riguarda la difesa invece, Allegri intende ripartire da due certezze come Bartesaghi e Gabbia. Il tecnico livornese spinge anche per mantenere in rossonero Pavlovic e Tomori, ma per entrambi non vi è l’assoluta certezza di permanenza a Milano come per i sopracitati compagni italiani. De Winter verso la permanenza, chi invece dovrebbe con ogni probabilità cambiare aria è Pervis Estupiñan che ha deluso e non sembra prossimo alla riconferma.

Attacco da rifondare, centrocampo con dei dubbi da risolvere: le idee del Milan

Le maggiori riflessioni del Milan e della dirigenza in fase di mercato riguarderanno invece la squadra dalla cintola in su. Questo Milan ha bisogno di certezze in mezzo al campo e garanzie sotto porta, motivo per cui alcuni nomi sono in bilico. A centrocampo si ripartirà ancora una volta da Luka Modric, che dovrebbe continuare in rossonero, così come da Adrien Rabiot, che ha un noto rapporto speciale con Massimiliano Allegri. Ricci dovrebbe rimanere, mentre per Jashari si terranno in considerazione eventuali offerte congrue. Destinati alla cessione Loftus-Cheek e Fofana.

In attacco servirà intervenire con grande decisione, per assicurare gol e continuità ad un reparto spesso in difficoltà nel corso di questa stagione. La certezza è che Fullkrug non resterà a Milano: il club ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, seppur a cifre contenute, preferendo muoversi lungo strade alternative. Pulisic e Gimenez dovrebbero trovare la conferma, mentre per Leao e Nkunku il Diavolo intende sondare l’opportunità di addio in estate.