Allegri ha un piano chiaro per il Milan: non solo la Champions, ci sono tre obiettivi

Massimiliano Allegri ha tracciato una roadmap precisa per il Milan nei prossimi mesi, fissando un ordine gerarchico fra tre obiettivi che definisce le priorità rossonere fino all’estate. In conferenza stampa, a tal proposito, il mister rossonero è stato chiaro.

Il ritorno all’ordine tattico come base di partenza

La conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Verona-Milan rivela una strategia costruita su tre pilastri. Il primo, quello immediato, riguarda il recupero dell’ordine in campo. Contro l’Udinese i rossoneri sono stati disordinati e questa disorganizzazione ha generato il crollo di risultati nelle ultime quattro giornate.

Allegri insiste sul concetto durante tutta la conferenza: ritrovare equilibrio e compattezza significa ritrovare fiducia e solo dalla fiducia arrivano i risultati. Il tecnico livornese ha annunciato il ritorno al 3-5-2, formazione che ha caratterizzato la prima metà di stagione quando il Milan era una squadra solida e difficile da scardinare.

La partita contro l’Hellas Verona rappresenta il primo test concreto di questa ricalibratura. Il Milan che deve blindare il posto Champions: la combinazione rende questa sfida cruciale non tanto per il valore dell’avversario quanto per il messaggio interno che una vittoria manderebbe. Non è una partita isolata, è il primo mattone di una ricostruzione tattica che Allegri ritiene imprescindibile.

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Champions League come obiettivo principale

Prima di qualsiasi discorso sul futuro, va conquistato l’obiettivo stagionale: la qualificazione alla Champions League. Allegri lo ripete ciclicamente nella conferenza, stabilendo una gerarchia non negoziabile.

“Gli step sono due: prima arrivare in Champions e poi programmare il futuro“,

dichiara il tecnico con tono definitivo. Questa affermazione non è una semplice considerazione, ma una condizione che blocca ogni altra discussione fino al suo raggiungimento.

La sconfitta del Como di ieri ha dato respiro al Diavolo in classifica, ma il margine resta fragile. Allegri non sceglie di parlare di scudetto o di coppe europee: la Champions è l’unico orizzonte che conta, perché tutto il resto dipende da quella conquista.

La permanenza di Allegri condizionata dal progetto futuro

Sul tema della sua permanenza, Allegri non concede chiarezza immediata alle domande insistenti dei giornalisti. Ma il messaggio sotteso è chiaro: la sua storia di allenatore parla per lui.

“Sono stato 4 anni al Milan, ho fatto 8 anni alla Juventus, poi sono tornato al Milan. Per me tanti cambiamenti non sono mai stati nel mio DNA. Se entriamo in Champions, l’anno prossimo va alzata l’asticella per migliorare il posizionamento di quest’anno”.

Allegri chiede una squadra costruita per competere a livelli superiori, non una semplice conferma di quello che c’è adesso. Il club dovrà tener conto di questo parametro quando inizierà a progettare il mercato estivo del Milan. La riunione di ieri fra Allegri, Furlani e Tare rappresenta il primo segnale di questa volontà di coinvolgimento. Il tecnico non vuole essere spettatore passivo delle scelte di mercato, ma protagonista attivo nella costruzione del progetto futuro.