Milan, quale centravanti per l’estate? Tutti i 9 che piacciono ad Allegri, ma solo uno ha la priorità

Il Milan deve scegliere il profilo giusto per l’attacco estivo. Nove candidati europei con caratteristiche molto diverse: giovani promettenti, campioni esperti, opportunità a costo zero. La decisione determinerà la strategia offensiva dei prossimi anni.

Lewandowski e i veterani: esperienza contro ingaggio

Gli attaccanti di comprovata esperienza rappresentano la soluzione più immediata. Questi profili garantiscono continuità realizzativa e leadership nello spogliatoio, ma comportano costi salariali inevitabilmente elevati. Il Milan dovrà valutare se investire su un giocatore già rodato in Europa oppure puntare su profili diversi. I campioni consolidati non hanno bisogno di tempo di adattamento: sanno segnare subito, conoscono le difese europee, portano esperienza internazionale. Il rovescio della medaglia è l’ingaggio pesante, spesso non giustificabile per le casse rossonere in una fase di rilancio.

Kean e Jackson, giovani talenti tra rischi e potenziale

La fascia più giovane offre alternative affascinanti ma con un elemento di incertezza. Profili come Kean e Jackson rappresentano investimenti sul futuro: potenziale ancora inespresso, margini di crescita significativi, costi di cartellino contenuti rispetto ai veterani. Tuttavia, l’impatto immediato in Serie A non è garantito per quanto riguardo la punta del Bayern. Discorso diverso per l’attuale centravanti della Fiorentina, che conosce già il campionato e soprattutto Allegri.

L’ostacolo ora potrebbe essere proprio questa stagione, fortemente altalenate e lontana dal dominante Kean della passata annata, vicecapocannoniere della Serie A. La scelta tra giovane promettente e campione affermato non è una questione marginale. Determina il modello tattico, l’equilibrio dello spogliatoio, la gestione economica del bilancio. Ogni opzione ha un costo diverso, non solo economico ma anche sportivo.

Vlahovic e le opportunità in saldo: l’uomo che Allegri vuole

Esiste una terza categoria: attaccanti nel loro prime ma in situazioni di mercato complicate. Questi giocatori possono arrivare a cifre inferiori rispetto al loro valore reale, ma spesso portano con sé incognite fisiche o ambientali. Il Milan potrebbe approfittare di situazioni di difficoltà presso altri club, come appunto Dusan Vlahovic, pupillo da sempre di Max e in cima alla lista dei desiderei, per acquisire profili interessanti a condizioni vantaggiose. La sfida è valutare se l’incognita infortunistica o il cambio di ambiente rappresentino rischi accettabili.