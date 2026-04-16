Vlahovic al Milan: così l’affare può decollare! Ecco cosa succede ora

Vlahovic è ancora una volta accostato al Milan. Il nome dell’attaccante della Juventus circola con insistenza nelle strategie rossonere per l’attacco del prossimo anno e ora l’affare può davvero decollare. Le novità.

Vlahovic scadenza giugno: il rinnovo rimandato a fine stagione

Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus scade il 30 giugno e il club bianconero ha deciso di rinviare qualsiasi discussione sul prolungamento a conclusione della stagione.

La scelta non è casuale: l’attaccante ha saltato le ultime partite per un infortunio al polpaccio, complicando le trattative proprio quando serviva chiarezza. Questo stallo rappresenta il vuoto che il Milan intende sfruttare.

Milan e Vlahovic: il piano finanziario attraverso Nkunku

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan ha già delineato una strategia concreta. La possibile cessione di Christopher Nkunku genererebbe i fondi necessari per sostenere l’ingaggio di Vlahovic, trasformando una partenza in opportunità offensiva. Non è un semplice interesse: è un progetto costruito sui numeri, sulla capacità di fare spazio in bilancio per un colpo di peso internazionale.

L’attaccante serbo rappresenta esattamente quello che manca al Milan in area di rigore. Non è una questione di semplice alternativa: Vlahovic garantisce gol, esperienza europea e un impatto immediato su una squadra che vuole tornare protagonista. A trentuno anni, con una storia consolidata ai massimi livelli, non è una scommessa ma una certezza tattica.

Quale sarà la reazione della Juventus? Difficile immaginare che Spalletti lascerà partire il suo centravanti senza opporre un minimo di resistenza. Il club bianconero, pur avendo rimandato le trattative di rinnovo, non ha ancora intenzione di cedere il giocatore a una rivale diretta. La lotta per Vlahovic si giocherà sui dettagli economici e sulla volontà del giocatore.

Se il Milan riuscisse a sbloccare la situazione attraverso la cessione di Nkunku, avrebbe una finestra di mercato cruciale per chiudere con Vlahovic entro giugno. La Juventus potrebbe anche scegliere di rinnovare a cifre più basse pur di evitare il trasferimento ai rossoneri.

Lo scenario che si delinea è di negoziazione complessa, dove il Milan gioca d’anticipo su una situazione ancora incerta. A maggio tutto potrebbe cambiare: dipenderà da come finirà il campionato e dalle scelte di Vlahovic rispetto al suo futuro.