Allegri in Nazionale, arrivano conferme: l’indiscrezione di Trevisani

Continua il toto nomi inerente alla Nazionale, sia per quanto riguarda la presidenza, sia per quanto riguarda la panchina. Come ultime indiscrezioni, arriva quella lanciata da Riccardo Trevisani, che a Radio Mana Mana Sport, ha ipotizzato una terna formata da Malagò e Ranieri sul fronte dirigenziale, e Max Allegri alla guida tecnica.

Le parole di Trevisani

Secondo quando riportato dal telecronista di Mediaset, fonti a lui vicine lo avrebbero informato sulla costruzione di questa possibile terna in Nazionale, che vedrebbe quindi il Milan privato del suo allenatore, costringendolo alla ricerca di un’altra guida tecnica. Queste le sue parole:

“Premesso che Guardiola sarebbe aggredibile come CT della Nazionale, quello che vi dico è Malagò Presidente Federale, Ranieri Direttore Tecnico e Allegri come allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata. Non so se sia vero o meno ma è il messaggio con cui mi sono svegliato”.

Chi se va via Allegri?

In caso di addio di Allegri per la nazionale, in quel di Milanello si innescherebbe un vero e proprio toto-nomi su chi potrebbe sostituire il tecnico livornese. Sempre Riccardo Trevisani, stavolta a Cronache di Spogliatoio, avrebbe ipotizzato un nome giovane in continuità con quello che è il progetto tattico di Allegri: Carlos Cuesta, attuale allenatore del Parma.