Il Milan scivola verso il quarto posto: Champions League a rischio? il commento di Trevisani

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan si ritrova più vicino al quarto posto che al primo. Le critiche ai rossoneri non sono mancate e Riccardo Trevisani, per esempio, non ha usato mezzi termini nel giudicare la squadra di Allegri dopo la sconfitta al Maradona.

Trevisani demolisce il Milan: dalla costruzione di gioco alla mentalità

La prestazione contro il Napoli ha svelato i limiti strutturali di questa squadra. Trevisani sottolinea come il Milan costruisca poco e sia incapace di imporre il proprio gioco, mentre nelle ultime settimane solo Pavlovic ha mantenuto un livello costante. La differenza con il Napoli è stata evidente: gli azzurri hanno voluto vincere con più intensità e voglia, anche privi di Lukaku e Hojlund. Una squadra che gioca per non perdere, quella vista al Maradona, non è una squadra che compete per lo scudetto.

L’impressione lasciata dalla partita suggerisce una mentalità difensiva. Allegri avrebbe cercato il pareggio per mantenersi a distanza dalle inseguitrici, un approccio che non corrisponde alle ambizioni dichiarate. Il Milan ha costruito poco, ha sofferto molto, ha perso contro una rivale diretta. Questo non è calcio da scudetto.

Allegri ammette la realtà: Inter inarrivabile, Champions l’obiettivo vero

Lo stesso allenatore ha riconosciuto i termini della situazione nel post-partita. “La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio”, le parole di Allegri a Mediaset. Una confessione che trasforma il finale di stagione: non si tratta più di inseguire il titolo, ma di blindare il posto in Champions League. L’Udinese diventa una sfida cruciale per mantenere i punti di vantaggio sulle inseguitrici. Sabato non risolve nulla, ma perde e il distacco dalle zone di pericolo si riduce ulteriormente.

Qual è il vero obiettivo del Milan ora? Recuperare energie e punti nelle prossime partite per consolidare la qualificazione europea. Non è una questione di ambizioni, ma di sopravvivenza nella corsa al quarto posto.La situazione del calciomercato Milan riflette questa nuova realtà: non servono colpi da scudetto, ma rinforzi per gestire il finale di stagione. L’attacco non segna da settimane, il gioco è sterile, la mentalità è quella della conservazione. Questo Milan non ha le carte in regola per competere con l’Inter, non ha la qualità offensiva per battere le rivali dirette, non ha la mentalità vincente che serve in Champions.