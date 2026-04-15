Allegri in Nazionale? Il Milan si muove concretamente, ecco la mossa rossonera

Lo spettro del Mondiale mancato per la terza volta di fila pesa ancora come un macigno sul calcio italiano, e la domanda sul prossimo commissario tecnico della Nazionale è diventata il tema centrale del nostro paese calcistico. Due nomi continuano a emergere su tutti gli altri: Antonio Conte e Massimiliano Allegri, per cui il Milan inizia a cautelarsi.

Il Milan non molla Allegri: il progetto va avanti?

Da via Aldo Rossi filtra un messaggio preciso, riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina: il Milan vuole blindare Allegri. Una scelta strategica che il club rossonero ha già preso e su cui sta costruendo la programmazione estiva.

Il progetto con Allegri è iniziato l’estate scorsa, e l’intenzione è quella di proseguirlo. La Nazionale è una tentazione reale, ma non un pericolo imminente: il nuovo presidente federale verrà eletto il 22 giugno, e nel mentre il Milan avrà tempo per consolidare il rapporto con il suo allenatore.

Il nodo Champions spaventa il Milan

Secondo La Gazzetta, però, se la qualificazione alla prossima edizione di Champions dovesse incredibilmente sfumare, le dinamiche cambierebbero in modo radicale. Non tanto per Allegri in sé, quanto per l’intero club tra budget e ambizioni.

Allegri, dal canto suo, non ha mai detto no alla Nazionale Ma per il momento la priorità dichiarata è il Milan, il finale di stagione, la Champions da blindare sul campo. Tutto il resto, almeno ufficialmente, può aspettare il 22 giugno.