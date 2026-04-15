Milan, decisione presa per Leao: Allegri è sicuro, il punto della Gazzetta

Il boato dei fischi di San Siro contro Rafael Leao ha creato una frattura sempre più evidente tra il portoghese e una parte consistente del tifo rossonero. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, anche a Verona il numero 10 partirà dal primo minuto.

Allegri punta ancora su Leao

In un momento in cui il Milan ha bisogno di punti pesanti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League, Allegri va dritto per la sua strada: secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico confermerà Leao titolare.

Allegri ormai lo conosce bene, e sa che Rafa, quando è in giornata, è ancora uno dei più forti interpreti del suo ruolo in Serie A. Il problema è che le giornate così si fanno attendere da troppo tempo, e la pazienza dei tifosi sta finendo.

La missione Champions e il peso sulle spalle di Rafa

Il Milan sa perfettamente cosa c’è in palio nelle ultime giornate di campionato. Chiudere tra le prime quattro è un obiettivo fondamentale da centrate per una questione economica, progettuale e di credibilità. E in questa corsa, Leao non può più permettersi di essere così assente.

I rossoneri si aspettano risposte concrete dal campo, a partire dal gol che manca da troppe partite. Verona non è una trasferta impossibile, ma nel calcio le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ora, però, basta alibi: tocca al portoghese convincere di nuovo i suoi tifosi.