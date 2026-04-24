Allegri-Milan, l’ex rossonero vede un allenatore evoluto: dichiarazione netta!

Alessandro Nesta ripone fiducia nel progetto rossonero con Massimiliano Allegri, riconoscendo al tecnico una crescita significativa rispetto al 2011 quando insieme vinsero lo Scudetto.

Nesta e il confronto: Allegri del 2011 vs Allegri di oggi

Nel corso di un’intervista per DAZN a Giorgia’s Secret, l’ex difensore della Nazionale ha affrontato il tema della gestione tattica e umana di Allegri nel contesto attuale del Milan:

“Io spero che il Milan arrivi lontano con Allegri: per me non è lo stesso del 2011, è migliorato nella gestione dei giocatori, nel capire dove si trova“.

Quando Allegri arrivò al Milan nel 2011, la squadra attraversava una fase particolare. I rossoneri avevano vinto tanto negli anni precedenti, ma il gruppo stava invecchiando naturalmente. Nesta ricorda bene quella stagione e il compito non semplice del tecnico:

“Lui dal Cagliari è venuto al Milan in una squadra che stava invecchiando e che aveva vinto tanto: non era facile gestire i fine carriera dei calciatori come noi”.

Il salto in avanti di Allegri: cosa è cambiato

L’analisi di Nesta tocca il cuore della questione. Allegri oggi possiede strumenti di lettura della squadra che non aveva tredici anni fa. La gestione dei giovani talenti, la comprensione delle gerarchie, l’equilibrio tra esperienza e freschezza atletica: questi sono i settori in cui l’ex difensore vede un progresso evidente.

Questo giudizio arriva da chi ha militato ai massimi livelli e conosce bene le pressioni dello spogliatoio rossonero. Non è una lode generica, ma l’osservazione di dettagli che solo chi ha vissuto quelle dinamiche può cogliere. La speranza espressa da Nesta che il Milan arrivi lontano con questo Allegri si fonda su una valutazione concreta della sua evoluzione professionale, non su entusiasmi momentanei.