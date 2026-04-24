Milan, la Premier si muove per il big rossonero: le ultime da Fabrizio Romano

Rafael Leao attrae l’attenzione della Premier League. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, due club inglesi hanno già contattato il Milan per ottenere informazioni sulla situazione del giocatore portoghese.

Leao al Milan: le chiamate dalla Inghilterra

Le telefonate dai club britannici rappresentano un sondaggio preliminare, non una vera e propria trattativa. Come rivela Romano nel suo ultimo video, gli interessati inglesi hanno chiesto al Milan quale sia il valore di mercato di Leao, quale stipendio percepisca e quale sia la sua posizione nel progetto rossonero. Al momento nessuna proposta ufficiale è stata formulata, nessun accordo è stato avviato. I contatti rimangono circoscritti a una fase informativa.

Il Milan non sta cercando attivamente di vendere Leao. La dirigenza rossonera considera ancora il portoghese parte integrante della squadra. Tuttavia, l’entourage del giocatore e la stessa società sono disposti ad ascoltare offerte allettanti che possano arrivare dal mercato internazionale. Questa apertura mentale non significa disponibilità incondizionata, bensì una naturale valutazione di scenari che potrebbero concretizzarsi.

Barcellona e Bayern: le altre piste per Leao

Il Barcellona rimane un nome ricorrente nel dibattito intorno al futuro di Leao. Il presidente blaugrana Joan Laporta apprezza il giocatore, ma il club catalano non ha avviato alcuna trattativa concreta con il Milan o con gli agenti. Si tratta di voci di mercato, non di azioni concrete. Il Bayern Monaco, che un anno fa aveva manifestato interesse, ha invece rivolto l’attenzione verso altri profili per quella posizione.

Le richieste del Milan per una cessione sarebbero considerevoli, in linea con lo status di giocatore di vertice, all’incirca 70 milioni. L’ingaggio percepito dal portoghese rappresenta un ulteriore elemento che potrebbe frenare operazioni affrettate.

La situazione rimane fluida e dipenderà dalle proposte concrete che arriveranno nei prossimi mesi. Il Milan ha le carte in mano: un giocatore di qualità riconosciuta a livello internazionale, capace di attirare l’interesse di grandi club europei. Se la Premier League dovesse trasformare i sondaggi in offerte ufficiali, allora il discorso cambierebbe completamente.