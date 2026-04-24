Milan, un top club di Serie A piomba sul rossonero: può partire subito

Con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League ad un passo, la dirigenza rossonera inizia a valutare tutti gli scenari possibili per la prossima estate. Il Milan farà vari colpi per affrontare la doppia competizione, ma anche sul fronte uscite ci sarà da lavorare. Ardon Jashari può già lasciare Milano: la Juventus è vigile sul calciatore.

Milan, Jashari alla Juventus? La situazione

Arrivato come il grande colpo dell’estate rossonera, Ardon Jashari non ha trovato lo spazio giusto per mettersi in mostra. Prima l’infortunio, poi il passaggio di Modric in cabina di regia hanno condannato lo svizzero alla panchina. La prossima estate, di fronte ad un’offerta congrua i rossoneri possono pensare di cederlo.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo gli occhi sul centrocampista rossonero. Nei piani di Luciano Spalletti, Jashari sarebbe il giusto regista per completare il suo centrocampo. Molto dipenderà dalle intenzioni del calciatore e dall’offerta bianconera.

Milan, ecco da cosa dipende il futuro di Jashari

Il regista svizzero, con molta probabilità, non accetterà un altro anno relegato alla panchina. Ragion per cui, la sua permanenza è legata alla decisione di Luka Modric circa il suo futuro. Il campione croato non ha ancora deciso se rimarrà al Milan anche nella prossima stagione, ma in caso di addio lascerebbe libero il posto in regia. Intanto, proprio in quel ruolo, la dirigenza sta pensando a Nicolò Fagioli, pupillo di Allegri da anni.