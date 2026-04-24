Mercato Milan, Allegri vuole un suo pupillo: primi contatti con il club di Serie A

Il Milan guarda al centrocampo e uno dei nomi emersi nelle ultime ore è quello di Nicolò Fagioli. L’idea nasce da una richiesta precisa di Massimiliano Allegri, che considera il giocatore un profilo adatto per qualità tecniche e visione di gioco. I primi contatti con la Fiorentina proprietaria del cartellino vengono indicati come un passaggio già avviato. Il tema è rilevante perché si inserisce nella strategia rossonera di rafforzare la mediana con elementi pronti, ma ancora nel pieno della crescita.

Allegri spinge per Fagioli

Il nome di Nicolò Fagioli viene indicato come una priorità per il nuovo progetto del Milan. Il centrocampista piace da tempo a Allegri, che lo considera un interprete ideale per dare ordine e qualità alla manovra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico lo vorrebbe come “vice Modric”, un riferimento che chiarisce il tipo di ruolo immaginato.

Il profilo viene valutato anche per la sua esperienza già maturata in Serie A e per la capacità di agire in più zone del centrocampo. L’operazione resta legata alle condizioni economiche, ma i primi segnali raccontano di contatti.

Alternative e strategia per l’estate

Nel quadro delle valutazioni compare anche Koné del Sassuolo, indicato come soluzione alternativa per le rotazioni o per un ruolo più vicino ai titolari.

Il Milan sta lavorando su più tavoli, anche perché il reparto potrebbe avere bisogno di almeno un innesto importante. In questo scenario pesano pure i movimenti in uscita e le opportunità che il mercato offrirà nelle prossime settimane.