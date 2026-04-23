Milan, 20 milioni per il rinforzo dalla Serie A: una cessione finanzia il super colpo

Il Milan torna a guardare in Serie A per rinforzare il centrocampo e il nome che prende quota è quello di Ismael Koné. Il club rossonero valuta un investimento vicino ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe essere coperta dalla cessione di Yunus Musah, oggi considerato meno centrale nel progetto di Massimiliano Allegri. L’operazione resta in fase di studio, ma il profilo del canadese piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita. In un mercato che richiede equilibrio tra ambizione e sostenibilità, la pista resta concreta.

Koné nel mirino del Milan

Il profilo di Ismael Koné viene considerato adatto a dare profondità e dinamismo alla mediana rossonera. Il centrocampista classe 2002, oggi al Sassuolo dopo il percorso tra Francia e Italia, ha dimostrato di essere un giocatore capace di unire intensità e qualità.

Il Milan starebbe valutando un’offerta intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante, che però potrebbe essere sostenuta attraverso un’uscita. Il club rossonero segue il giocatore anche per la sua crescita recente. Il passaggio in Serie A sotto la guida di Grosso ne ha aumentato visibilità e considerazione. In questo scenario il lavoro di Allegri potrebbe incidere, soprattutto nella valorizzazione di un centrocampo più fisico e verticale.

La cessione che può sbloccare l’operazione

La chiave del possibile affondo porta a Yunus Musah. Il suo addio garantirebbe risorse utili per finanziare il colpo. Il riferimento è a una cessione che potrebbe generare i fondi necessari per chiudere l’operazione senza alterare gli equilibri di bilancio.

Sul giocatore si registra interesse anche dalla Premier League, in particolare da club legati a osservazioni su profili giovani e pronti. Questo può accelerare le scelte del Milan.

Un profilo che guarda al futuro

Koné rappresenta un investimento di prospettiva, ma anche una soluzione immediata. Il suo nome si inserisce in una linea già seguita dal Milan negli ultimi anni, puntare su talenti con margini alti e costi ancora gestibili.

Tra Milano, Sassuolo e il mercato europeo, il dossier resta aperto. Molto dipenderà dai tempi e dalle uscite. Ma l’idea di portare un giovane con personalità in rossonero ha un peso preciso. E in una squadra che cerca identità, certi profili possono accendere entusiasmo, rispetto e aspettative.