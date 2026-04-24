Milan, Allegri pretende un numero 9 decisivo: la lista dei candidati

Rafael Leao non segna da oltre cinquanta giorni. L’attacco del Milan di Allegri è fermo, e la dirigenza rossonera sa che qualcosa deve cambiare radicalmente in estate.

Leao verso l’addio: il Manchester United bussa alla porta

Secondo il Corriere dello Sport, l’avventura di Leao al Milan sembra ormai ai titoli di coda. Il club rossonero, di fronte a un’offerta importante, non esclude la cessione del portoghese, gesto che segna il cambiamento di valutazione rispetto al passato. Dal Manchester United arrivano segnali concreti: Fernandes starebbe spingendo per l’acquisto, con una base di partenza attorno ai 50 milioni di euro. Niclas Füllkrug, invece, farà ritorno al West Ham senza essere riscattato, dopo un solo gol in rossonero.

Nkunku e Gimenez, arrivati per oltre 70 milioni complessivi, non hanno reso come atteso. Il francese ha realizzato soltanto 5 gol, un bottino misero per un calciatore del Milan. Christian Pulisic rimane tra i più affidabili dell’attacco, nonostante il digiuno dal dicembre scorso.

Allegri vuole un 9 letale: i nomi sulla lista

Massimiliano Allegri ha posto una richiesta chiara alla società: serve un attaccante capace di segnare 15-20 gol stagionali, un giocatore che risolve le partite quando il risultato è bloccato e porta punti a casa con continuità. Lewandowski, Kean e Vlahovic restano nomi complicati su più fronti: i costi degli stipendi superano il tetto massimo fissato a 5-7 milioni di euro, e la concorrenza di altri top club rende quasi impossibile l’operazione.

Quali alternative concretamente percorribili? Sorloth dell’Atlético Madrid rappresenta un’opzione più realistica, con una valutazione intorno ai 25 milioni. Guirassy, pupillo della dirigenza, ha messo a segno 18 gol in tutte le competizioni, ma il Saint-Étienne chiede circa 60 milioni per la cessione. Goncalo Ramos del Paris Saint-Germain, classe 2001, potrebbe arrivare in prestito, soluzione che ridurrebbe l’esborso iniziale.

Il calciomercato estivo del Milan si giocherà su questa priorità: trovare un numero 9 che rompa il digiuno offensivo della squadra. Allegri non ha intenzione di compromessi, e la pazienza con l’attacco attuale è definitivamente finita. Le prossime settimane riveleranno quale profilo Tare e la società decideranno di inseguire con maggiore determinazione.