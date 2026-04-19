Futuro Modric, rivelazione a sorpresa dell’ex Milan: “Gli ho parlato, ho avuto un indizio”

Dario Simic, ex difensore del Milan, ha analizzato i problemi strutturali della squadra rossonera e il futuro di Luka Modric prima di Verona-Milan.

Simic e l’assenza di Maldini: il Milan perde una guida

Intervistato da DAZN prima della sfida della 33ª giornata di Serie A, Simic ha toccato un nervo scoperto della dirigenza rossonera. L’assenza di Paolo Maldini rappresenta un vuoto difficile da colmare nel processo di rilancio del club. L’ex centrale ha espresso chiaramente il suo rammarico: “Mi dispiace che non ci sia qui Paolo Maldini: con lui qua sarebbe stato molto più facile“.

Il Milan ha cercato di costruire credibilità attraverso diverse figure dirigenziali negli ultimi anni, ma la perdita di un nome come quello di Maldini ha lasciato un buco che ancora oggi pesa sulle scelte tecniche e sulla percezione interna.

Modric e la ricerca di una casa: il segnale del possibile rinnovo

Sul fronte più immediato, Simic ha rivelato dettagli interessanti riguardo al futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato sta valutando se proseguire al Milan per un’altra stagione, ma un elemento concreto suggerisce una direzione: la ricerca di una abitazione nel capoluogo lombardo. Simic, che ha conversato direttamente con Modric, ha raccontato: “Ho parlato con Luka, ho visto che è molto felice a Milano e Milanello. Mi ha detto che non ha ancora deciso se rimane un anno o no. Ma ho visto che sta cercando un appartamento“.

Le azioni sono più eloquenti delle parole. Chi si mette a cercare una casa in una città non la sta abbandonando a breve termine. Modric ha dimostrato di integrarsi perfettamente nel progetto rossonero e l’ambiente di Milanello lo soddisfa pienamente. Le dinamiche familiari rimangono private, come Simic ha sottolineato, ma il comportamento dell’ex Real Madrid traccia una strada abbastanza chiara.

Nei prossimi giorni il Milan attende risposte definitive da Modric. Intanto la squadra continua a lottare per obiettivi sempre più sfuggenti, con la consapevolezza che figure come quella di Modric rimangono fondamentali per ridare credibilità al progetto Milan.