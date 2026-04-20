Allegri-Milan, posizione chiara sul futuro: novità importanti per il mister

Allegri ha blindato il suo futuro al Milan dopo la vittoria contro l’Hellas Verona. L’allenatore proseguirà sulla panchina rossonera, ma con una condizione precisa sul mercato estivo.

Allegri conferma: continua insieme al Milan

Nel post-partita di Verona, l’allenatore ha dissipato ogni dubbio sulla sua permanenza.

“Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”

le parole di Max a DAZN. Una dichiarazione che arriva dopo due sconfitte consecutive e che rappresenta il segnale più importante per l’ambiente rossonero in questa fase cruciale della stagione. Allegri ha anche respinto l’ipotesi di una possibile distrazione dalla Nazionale:

“Se una chiamata della Nazionale potrebbe farmi vacillare? Ma tanto in questo momento qui non c’è nessuna telefonata, il mio pensiero è sul Milan“.

I tre punti conquistati contro il Verona hanno riportato il Milan sulla retta via. Con questo successo, il vantaggio sul quinto posto è salito a 8 punti, un margine di sicurezza importante per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra ha sofferto, ha faticato, ma ha portato a casa quello che conta: la vittoria.

Il prezzo della continuità: mercato da scudetto

Allegri non chiede solo fiducia, ma anche interventi concreti in sede di calciomercato. L’allenatore sa che l’attacco rappresenta il tallone d’Achille della squadra. Nonostante i problemi offensivi, il Milan è secondo in classifica (a pari punti col Napoli). Ma questa situazione non può perdurare. Per proseguire il progetto con continuità, serve una rivoluzione in attacco, una squadra costruita intorno a certi parametri qualitativi.

Cardinale e la dirigenza milanista hanno compreso il messaggio. La permanenza di Allegri non è scontata se il mercato non risponderà alle esigenze tecniche dell’allenatore. Non si tratta di richieste stravaganti, ma della necessità di costruire un’offensiva competitiva, capace di sfruttare le occasioni che la difesa e il centrocampo riescono a creare. La squadra esiste, il progetto è avviato: ora tocca al mercato estivo trasformare questa base solida in una struttura vincente.

Nelle prossime settimane, il Milan dovrà chiudere la stagione mantenendo vivo il vantaggio sulla quinta posizione e, contemporaneamente, ascoltare le richieste di Allegri sul calciomercato. Solo così il percorso iniziato insieme potrà proseguire con le garanzie che l’allenatore ritiene necessarie per competere.