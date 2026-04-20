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Dall’interesse del Milan alla firma con l’Inter: la rivelazione del calciatore spiazza

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Dall’interesse del Milan alla firma con l’Inter: la rivelazione del calciatore spiazza
Inter-Roma, l'esultanza dei calaciatori nerazzurri
I calciatori dell'Inter esultano dopo la rete di Marcus Thuram nel match contro la Roma

Il Milan vuole compiere il salto di qualità definitivo in vista della prossima stagione. Dopo aver sognato per diversi mesi lo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri non è riuscita a rimanere incollata all’Inter fino alla fine e dovrà accontentarsi della sola qualificazione in Champions League. Per fare questo salto di qualità servirà l’acquisto di calciatori che alzino il livello della squadra: tra quelli che sarebbero potuti arrivare la passata estate c’è anche Manuel Akanji, adesso pilastro della difesa dell’Inter.

Akanji svela il retroscena di mercato: “Ho parlato con il Milan in estate

Manuel Akanji, in un’intervista ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Como, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato sul Milan prima del trasferimento estivo all’Inter. Come raccontato dal difensore svizzero, anche il club rossonero lo aveva contattato la passata estate:

Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l’Inter fosse una destinazione più adatta a me. Direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club, è andata bene così“.

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, nel corso del match contro l'Atalanta
Manuel Akanji, difensore dell’Inter

In quel periodo l’intenzione del Milan era quella di acquistare un nuovo difensore e il nome principale sembrava essere proprio quello di Akanji. Oltre alla volontà dell’ex Manchester City, a frenare la trattativa furono i costi dell’operazione: il difensore nerazzurro percepisce infatti tra parte fissa e bonus oltre 4 milioni di euro a stagione.

 

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Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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