Dall’interesse del Milan alla firma con l’Inter: la rivelazione del calciatore spiazza

Il Milan vuole compiere il salto di qualità definitivo in vista della prossima stagione. Dopo aver sognato per diversi mesi lo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri non è riuscita a rimanere incollata all’Inter fino alla fine e dovrà accontentarsi della sola qualificazione in Champions League. Per fare questo salto di qualità servirà l’acquisto di calciatori che alzino il livello della squadra: tra quelli che sarebbero potuti arrivare la passata estate c’è anche Manuel Akanji, adesso pilastro della difesa dell’Inter.

Akanji svela il retroscena di mercato: “Ho parlato con il Milan in estate“

Manuel Akanji, in un’intervista ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Como, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato sul Milan prima del trasferimento estivo all’Inter. Come raccontato dal difensore svizzero, anche il club rossonero lo aveva contattato la passata estate:

“Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l’Inter fosse una destinazione più adatta a me. Direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club, è andata bene così“.

In quel periodo l’intenzione del Milan era quella di acquistare un nuovo difensore e il nome principale sembrava essere proprio quello di Akanji. Oltre alla volontà dell’ex Manchester City, a frenare la trattativa furono i costi dell’operazione: il difensore nerazzurro percepisce infatti tra parte fissa e bonus oltre 4 milioni di euro a stagione.