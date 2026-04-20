Milan, Pulisic delude anche contro il Verona: che batosta per il rossonero

Una partita da dimenticare di cui si salva solamente il risultato. Potrebbe essere questo il riassunto della sfida del Bentegodi tra Verona e Milan, gara in cui sono emerse nuovamente le enormi difficoltà dei rossoneri. Tra le note maggiormente negative c’è nuovamente la prestazione offerta da Christian Pulisic, il cui rendimento è ormai sempre più lontano da quello della prima parte di stagione. Contro i gialloblù, per i quotidiani, è lui il peggiore in campo.

Pulisic sembra essersi smarrito: i giudizi dei quotidiani dopo Verona-Milan

Tra i migliori nella prima parte di stagione, Christian Pulisic non trova la rete addirittura dal 28 dicembre. Quasi quattro mesi di digiuno sommati a prestazioni spesso insufficienti, proprio come quella offerta al Bentegodi contro il Verona. Per ‘La Gazzetta dello Sport’, è proprio l’americano il peggiore in campo: “Non segna dall’andata col Verona, 28 dicembre. Sembra smarrito: un sola scena discreta poi tante battaglie perse con i difensori“.

Il voto della Rosea è 5, lo stesso assegnatogli da ‘Tuttosport’, che paragona la sua partita ad un pomeriggio “in mezzo al deserto“. Per il ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante del Milan “subisce la partita invece che giocarla” allungando il suo digiuno da gol a quindici partite consecutive e collezionando un’altra insufficienza in pagella.