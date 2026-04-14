News Milan

Allegri nuovo CT della Nazionale? Le parole di ADL su Conte aprono allo sceanario

di
Allegri nuovo CT della Nazionale? Le parole di ADL su Conte aprono allo sceanario
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, seduto in panchina prima del match contro la Roma

Il futuro di Massimiliano Allegri è diventato già un tema. Dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali da parte dell’Italia, il nome dell’attuale tecnico del Milan è subito stato preso in considerazione. In attesa di capire chi sostituirà Gabriele Gravina a capo della delegazione, la panchina della Nazionale sembra già essere una questione a due: ancora una volta Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Sull’allenatore del Napoli si è però espresso Aurelio De Laurentiis, raffreddando questa ipotesi

De Laurentiis sul futuro di Conte: “Non mi abbandonerebbe mai all’ultimo”

In un’intervista alla rivista ‘The Athletic’, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del futuro di Antonio Conte. Il tema centrale è stato ovviamente la possibilità di vedere l’attuale allenatore del Napoli sulla panchina della Nazionale italiana, uno scenario che per il momento non viene preso in considerazione dal numero uno azzurro:

Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me, non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto perché creerebbe un grosso problema per il Napoli.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa
Napoli, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis

Oppure decide immediatamente e dice ‘vorrei andare’. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli.

La squadra è una creazione di Conte. Ucciderebbe la sua creatura abbandonandola proprio all’ultimo minuto? È un uomo serio e professionale“.

Parole che non fanno altro che aumentare le quotazioni di Massimiliano Allegri, messo in discussione dopo i risultati ottenuti nelle ultime gare. Il desiderio del tecnico del Milan di sedersi sulla panchina della Nazionale potrebbe presto diventare realtà.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie