Allegri nuovo CT della Nazionale? Le parole di ADL su Conte aprono allo sceanario

Il futuro di Massimiliano Allegri è diventato già un tema. Dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali da parte dell’Italia, il nome dell’attuale tecnico del Milan è subito stato preso in considerazione. In attesa di capire chi sostituirà Gabriele Gravina a capo della delegazione, la panchina della Nazionale sembra già essere una questione a due: ancora una volta Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Sull’allenatore del Napoli si è però espresso Aurelio De Laurentiis, raffreddando questa ipotesi

De Laurentiis sul futuro di Conte: “Non mi abbandonerebbe mai all’ultimo”

In un’intervista alla rivista ‘The Athletic’, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del futuro di Antonio Conte. Il tema centrale è stato ovviamente la possibilità di vedere l’attuale allenatore del Napoli sulla panchina della Nazionale italiana, uno scenario che per il momento non viene preso in considerazione dal numero uno azzurro:

“Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me, non mi abbandonerebbe mai all’ultimo minuto perché creerebbe un grosso problema per il Napoli.

Oppure decide immediatamente e dice ‘vorrei andare’. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. La squadra è una creazione di Conte. Ucciderebbe la sua creatura abbandonandola proprio all’ultimo minuto? È un uomo serio e professionale“.

Parole che non fanno altro che aumentare le quotazioni di Massimiliano Allegri, messo in discussione dopo i risultati ottenuti nelle ultime gare. Il desiderio del tecnico del Milan di sedersi sulla panchina della Nazionale potrebbe presto diventare realtà.