Milan, ottime notizie per Allegri: contro il Verona sarà a disposizione

Il Milan deve subito lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta contro l’Udinese per evitare un epilogo che definire amaro sarebbe riduttivo. Abbandonato definitivamente il sogno scudetto dopo i soli tre punti conquistati nelle ultime quattro gare, i rossoneri devono subito ritrovare la retta via. Contro un Verona che un piede già in Serie B non sono ammessi altri passi falsi e Massimiliano Allegri è pronto a tornare a puntare sul suo 3-5-2. Al centro della difesa tornerà dal primo minuto Matteo Gabbia.

Verona-Milan, sarà 3-5-2: possibile ritorno dal primo minuto per Gabbia

Matteo Gabbia è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il difensore italiano si è operato ad inizio marzo per risolvere un’ernia inguinale e dopo oltre un mese potrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa rossonera. L’unica certezza contro il Verona, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sarà il ritorno al solito 3-5-2.

Con il ritorno della difesa a tre potrebbe tornare dal primo minuto anche Fikayo Tomori, con Koni De Winter che potrebbe sedersi in panchina dopo la prova disastrosa offerta contro l’Udinese. L’unico certo di essere titolare contro i veneti è Strahinja Pavlovic, una delle certezze del Milan di questa stagione.