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Milan, ottime notizie per Allegri: contro il Verona sarà a disposizione

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Milan, ottime notizie per Allegri: contro il Verona sarà a disposizione
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, seduto in panchina prima del match contro il Pisa

Il Milan deve subito lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta contro l’Udinese per evitare un epilogo che definire amaro sarebbe riduttivo. Abbandonato definitivamente il sogno scudetto dopo i soli tre punti conquistati nelle ultime quattro gare, i rossoneri devono subito ritrovare la retta via. Contro un Verona che un piede già in Serie B non sono ammessi altri passi falsi e Massimiliano Allegri è pronto a tornare a puntare sul suo 3-5-2. Al centro della difesa tornerà dal primo minuto Matteo Gabbia.

Verona-Milan, sarà 3-5-2: possibile ritorno dal primo minuto per Gabbia

Matteo Gabbia è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il difensore italiano si è operato ad inizio marzo per risolvere un’ernia inguinale e dopo oltre un mese potrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa rossonera. L’unica certezza contro il Verona, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sarà il ritorno al solito 3-5-2.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, nel corso del match contro il Monza
Matteo Gabbia, difensore del Milan

Con il ritorno della difesa a tre potrebbe tornare dal primo minuto anche Fikayo Tomori, con Koni De Winter che potrebbe sedersi in panchina dopo la prova disastrosa offerta contro l’Udinese. L’unico certo di essere titolare contro i veneti è Strahinja Pavlovic, una delle certezze del Milan di questa stagione.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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