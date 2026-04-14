Calciomercato del Milan

Milan, l’attaccante non ha convinto Allegri: a giugno sarà addio

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Milan, l’attaccante non ha convinto Allegri: a giugno sarà addio
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, nel corso del match contro l'Atalanta

Sono settimane complicate in casa Milan. La rumorosa caduta a San Siro contro l’Udinese ha gettato nello sconforto l’ambiente rossonero, passato dalla lotta scudetto a quella Champions League nel giro di poche settimane. Oltre ai risultati, a preoccupare sono le prestazioni degli attaccanti, che nel 2026 hanno collezionato numeri impietosi. Tra i più deludenti c’è sicuramente Niclas Fullkrug, arrivato in prestito a gennaio e pronto a dire addio al termine di questa stagione.

Milan, delusione Fullkrug: non verrà riscattato e tornerà al West Ham

Arrivato nei primi giorni del mercato di gennaio, Niclas Fullkrug non è riuscito a lasciare il segno. Il gol realizzato contro il Lecce è l’unico squillo mandato dall’attaccante tedesco, che raramente ha fornito prestazioni all’altezza. L’ex Borussia Dortmund non ha saputo sfruttare le chance che ha avuto in questi mesi, non riuscendo a convincere Massimiliano Allegri.

Niclas Fullkrug, attaccante del Milan, nel corso del match contro il Pisa
Niclas Fullkrug, attaccante del Milan

Come raccontato da Fabrizio Romano, il Milan ha già deciso quale sarà il futuro di Fullkrug. Il club rossonero non eserciterà l’opzione d’acquisto da 5 milioni di euro presente nell’accordo con il West Ham, con l’attaccante che farà così ritorno a Londra dopo solamente sei mesi trascorsi in Italia.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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