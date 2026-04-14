Milan, l’attaccante non ha convinto Allegri: a giugno sarà addio

Sono settimane complicate in casa Milan. La rumorosa caduta a San Siro contro l’Udinese ha gettato nello sconforto l’ambiente rossonero, passato dalla lotta scudetto a quella Champions League nel giro di poche settimane. Oltre ai risultati, a preoccupare sono le prestazioni degli attaccanti, che nel 2026 hanno collezionato numeri impietosi. Tra i più deludenti c’è sicuramente Niclas Fullkrug, arrivato in prestito a gennaio e pronto a dire addio al termine di questa stagione.

Milan, delusione Fullkrug: non verrà riscattato e tornerà al West Ham

Arrivato nei primi giorni del mercato di gennaio, Niclas Fullkrug non è riuscito a lasciare il segno. Il gol realizzato contro il Lecce è l’unico squillo mandato dall’attaccante tedesco, che raramente ha fornito prestazioni all’altezza. L’ex Borussia Dortmund non ha saputo sfruttare le chance che ha avuto in questi mesi, non riuscendo a convincere Massimiliano Allegri.

Come raccontato da Fabrizio Romano, il Milan ha già deciso quale sarà il futuro di Fullkrug. Il club rossonero non eserciterà l’opzione d’acquisto da 5 milioni di euro presente nell’accordo con il West Ham, con l’attaccante che farà così ritorno a Londra dopo solamente sei mesi trascorsi in Italia.