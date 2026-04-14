Leao-Milan, il momento è delicato: l’annuncio di Di Marzio chiarisce tutto

Leao rimane per il momento al Milan, ma questo non significa che sia blindato. Anzi. Secondo quanto riferito da Di Marzio a ‘Sky Sport’, il portoghese potrebbe partire se arrivassero proposte concrete da grandi club europei.

La stagione difficile di Leao: infortuni e fischi

Rafael Leao affronta un’annata complicata. Due infortuni hanno condizionato il suo rendimento: il problema al soleo del polpaccio tra agosto e settembre, seguito dal fastidio all’adduttore che ha provocato un principio di pubalgia a dicembre.

Nonostante le difficoltà fisiche, ha sempre risposto presente alle richieste tattiche, adattandosi al cambio di posizione richiesto da Allegri nel passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2. I fischi ricevuti da San Siro al momento della sostituzione durante Milan-Udinese 0-3 hanno colpito duramente il giocatore più pagato della rosa rossonera.

La situazione crea una frattura emotiva. Leao è un senatore della squadra dal 2019, ma la stagione deficitaria alimenta le voci di mercato su una possibile separazione estiva. Il Milan non lo considera incedibile, come confermato da Di Marzio su ‘Sky Calciomercato’, ma la realtà è più complessa di quanto sembri.

Di Marzio: “Se arrivassero proposte, il Milan ci penserebbe”

Gianluca Di Marzio ha chiarito la posizione rossonera durante la trasmissione Sky:

“Finora non sono mai arrivate offerte, è chiaro che se dovessero arrivare proposte il Milan ci penserebbe, di sicuro il ragazzo non è incedibile“.

Questo significa che il club non ha ricevuto alcuna manifestazione d’interesse concreta fino a oggi, ma resterebbe aperto a valutazioni se grandi squadre europee bussassero alla porta. Tuttavia, il giornalista ha evidenziato un aspetto cruciale: le offerte top non arrivano. Leao non è il tipo di giocatore che accetta trasferimenti verso il campionato arabo, per quanto ricchi.

“Non vedo oggi Leao pronto ad accettare un’offerta dell’Al-Hilal”,

ha sottolineato Di Marzio, suggerendo che il portoghese preferirebbe restare in Europa o rimanere al Milan piuttosto che trasferirsi in Arabia Saudita. Questo limita drasticamente le opzioni concrete di mercato.

Scenario futuro: addio solo se conveniente

L’addio di Leao non è uno scenario fantascentifico, ma nemmeno imminente. Dipende tutto dalla qualità delle proposte che arriveranno in estate. Se un grande club europeo dovesse presentarsi con un’offerta significativa, il Milan ascolterebbe.

Diversamente, il numero 10 resterà a Milanello per tentare il rilancio nella prossima stagione, con la speranza di recuperare la continuità fisica e il feeling con i tifosi. Il calciomercato Milan in attacco passerà molto dalle mosse che altre squadre decideranno di fare nei confronti di Leao.