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Milan, attacco in crisi: futuro di Leao e non solo, decisioni in arrivo in casa rossonera

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Milan, attacco in crisi: futuro di Leao e non solo, decisioni in arrivo in casa rossonera
Il futuro di Leao al Milan è in dubbio
Leao amareggiato con il Milan

Leao e compagni non convincono in fase offensiva. Il Milan sta perciò rinviando ogni decisione sui prolungamenti contrattuali e sta preparando interventi mirati sul mercato estivo per colmare le lacune dell’attacco.

Leao fermo da settimane: il Milan valuta il futuro dell’attacco

La crisi offensiva del Milan non è soltanto una questione di risultati. Apre interrogativi concreti sul destino della rosa e sui rinnovi contrattuali dei protagonisti in avanti.

Leao è fermo da settimane, Nkunku non trova continuità, Fullkrug ha inciso pochissimo, Gimenez resta a secco in campionato dopo lo stop prolungato. Anche Pulisic, tra i più positivi della stagione, ha rallentato nel girone di ritorno. La dirigenza rossonera ha deciso: nessun prolungamento sarà discusso finché i numeri non cambieranno.

Il problema non è solo realizzativo. Infortuni ricorrenti e cali di rendimento hanno privato il Milan di certezze solide in attacco. Tra tenuta fisica altalenante e prestazioni discontinue, diversi elementi offensivi non offrono le garanzie che una squadra competitiva pretende.

In questo scenario, parlare di rinnovi diventa inevitabilmente più complicato. Il club ha scelto di rinviare: solo chi invertirà il trend nelle ultime settimane di stagione potrà rilanciare le proprie quotazioni.

 

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Mercato estivo: il Milan interviene con un nuovo attaccante?

Parallelamente alla questione rinnovi, prende forma una riflessione più ampia sul mercato estivo. La dirigenza lavora già a profili in grado di garantire gol e continuità. Prima dei prolungamenti, Milanello ha bisogno di certezze concrete. Nessun giocatore potrà aspettarsi di rinnovare senza aver dimostrato solidità offensiva nelle settimane decisive della stagione.

La strategia è chiara: aspettare i segnali del campo, poi agire di conseguenza. Chi avrà invertito il trend avrà argomenti credibili per negoziare il rinnovo. Chi avrà continuato a deludere sarà inevitabilmente sacrificabile.

Per questo motivo, le ultime giornate di Serie A rappresentano un crocevia decisivo non solo per la classifica, ma per l’intero mercato del Milan. Ogni gol, ogni assist, ogni prestazione di livello peserà sulle valutazioni di giugno.

Redazione SpaziMilan
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