Allegri si sfrega le mani, Como e Roma fermate: quanti punti mancano per la Champions

In attesa del match del Bentegodi contro il Verona, in programma domani pomeriggio alle ore 15:00, il Milan osserva i movimenti della classifica e inizia a fare i propri calcoli per approdare all’obiettivo Champions League. La qualificazione alla principale competizione europea sembra infatti farsi sempre più vicina al netto dei passi falsi visti nel weekend di Como e Roma, uniche insidie rimaste nella disputa per un posto in Top 4 che al momento le vedrebbe entrambe fuori dai giochi. Massimiliano Allegri e la sua squadra hanno dunque l’opportunità di trovare al più presto l’obiettivo stagionale: ecco cosa manca.

Como e Roma scivolano, Champions sempre più vicina per il Milan: quanti punti mancano

La 33ª giornata del campionato di Serie A vedeva tra i match di cartello la sfida dal sapore europeo tra Roma e Atalanta, con i capitolini a caccia di punti preziosi per accorciare sul Como, ieri piegato da un arrembante Sassuolo. Giallorossi e biancoblu arrivavano al weekend di calcio ancora in corso da sesta e quinta forza del torneo, con la speranza di accorciare sulle altre squadre ancora non certe del matematico accesso alla prossima Champions League.

Il pareggio della Roma ha fissato dunque la classifica delle inseguitrici al bottino di 58 punti, quando mancano appena cinque giornate dalla fine della stagione. Per il Milan, terzo in classifica e con il vantaggio di dover ancora scendere in campo, arriva la chance di chiudere i conti per il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato dalla società e da Massimiliano Allegri fin dall’inizio della stagione.

Guardando la classifica e il calendario della Serie A, il massimo di punti che Como e Roma possono ottenere da qui alla fine è di 73 punti: ai rossoneri servirà ottenerne almeno uno in più per essere sicuri di giocare la Champions League 2026/27. Conti alla mano, al Diavolo basterebbero 11 punti nelle prossime 6 partite per festeggiare il ritorno nell’Europa che conta.