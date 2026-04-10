Cambia tutto, l’obiettivo del Milan si allontana: il motivo!

Il Milan si muove con attenzione sul mercato, cercando di costruire una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione, dove i rossoneri saranno impegnati in più competizioni. La dirigenza rossonera ha tracciato una linea chiara: puntare su profili di qualità, possibilmente italiani, capaci di integrarsi rapidamente nel progetto tecnico. Tra i vari nomi emersi nelle ultime ore, uno in particolare ha attirato l’attenzione mediatica, alimentando però dubbi concreti sulla reale fattibilità dell’operazione: si tratta di Leonardo Spinazzola.

Spinazzola suggestione, ma il Milan guarda altrove

Il nome di Spinazzola è stato accostato al Milan nelle ultime ore, soprattutto per via della sua situazione contrattuale. Il terzino sinistro, attualmente in scadenza con il Napoli, rappresenterebbe un’opportunità interessante a parametro zero. Tuttavia, secondo quanto. riportato da Matteo Moretto, non si tratta di una priorità per il club rossonero, che sta valutando profili differenti e più in linea con la strategia societaria attuale.

Il principale ostacolo all’eventuale trattativa è legato all’età del giocatore, che non rientra nei parametri stabiliti dal Milan per il futuro. La società, infatti, preferisce investire su calciatori più giovani e con prospettive di crescita. Intanto il Napoli continua a lavorare per il rinnovo del contratto, mentre Spinazzola resta seguito da diversi club, ma senza sviluppi concreti sul fronte rossonero al momento.