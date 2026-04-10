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Cambia tutto, l’obiettivo del Milan si allontana: il motivo!

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Cambia tutto, l’obiettivo del Milan si allontana: il motivo!
Massimiliano Allegri in panchina durante Pisa-Milan. Fonte: ANSA
Allegri seduto in panchina

Il Milan si muove con attenzione sul mercato, cercando di costruire una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione, dove i rossoneri saranno impegnati in più competizioni. La dirigenza rossonera ha tracciato una linea chiara: puntare su profili di qualità, possibilmente italiani, capaci di integrarsi rapidamente nel progetto tecnico. Tra i vari nomi emersi nelle ultime ore, uno in particolare ha attirato l’attenzione mediatica, alimentando però dubbi concreti sulla reale fattibilità dell’operazione: si tratta di Leonardo Spinazzola.

Spinazzola suggestione, ma il Milan guarda altrove

Il nome di Spinazzola è stato accostato al Milan nelle ultime ore, soprattutto per via della sua situazione contrattuale. Il terzino sinistro, attualmente in scadenza con il Napoli, rappresenterebbe un’opportunità interessante a parametro zero. Tuttavia, secondo quanto. riportato da Matteo Moretto, non si tratta di una priorità per il club rossonero, che sta valutando profili differenti e più in linea con la strategia societaria attuale.

Il principale ostacolo all’eventuale trattativa è legato all’età del giocatore, che non rientra nei parametri stabiliti dal Milan per il futuro. La società, infatti, preferisce investire su calciatori più giovani e con prospettive di crescita. Intanto il Napoli continua a lavorare per il rinnovo del contratto, mentre Spinazzola resta seguito da diversi club, ma senza sviluppi concreti sul fronte rossonero al momento.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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