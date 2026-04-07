Clamoroso Milan, Cardinale valuta una rivoluzione: c’è l’annuncio!

Massimiliano Allegri e i suoi calciatori hanno una missione: raggiungere la Champions League. Ma al termine della stagione Cardinale avvierà una revisione completa dell’organigramma rossonero, sia dal punto di vista sportivo che dirigenziale.

Cardinale e il Milan: valutazioni in arrivo dopo il finale di stagione

La proprietà americana non intende attendere il prossimo ciclo per fare i conti con la gestione attuale. Secondo quanto rivela Matteo Moretto, esperto di mercato, nel canale YouTube di Fabrizio Romano, il proprietario del Milan ha già programmato una serie di verifiche approfondite sulle scelte compiute finora. Non si tratta di una minaccia velata, ma di una procedura ordinaria dopo anni caratterizzati da turbolenze organizzative e risultati altalenanti.

Il raggiungimento della Champions League rappresenterebbe un traguardo importante per la società, ma non basterà a blindare le posizioni dirigenziali. Cardinale intende capire come e se migliorare l’assetto complessivo della società. Questo significa che nessuno è al riparo da possibili cambiamenti: né l’area sportiva, né quella dirigenziale, né quella societaria.

Milan: chi rischia davvero nel restyling di fine stagione

Le posizioni più fragili emergono già oggi dall’analisi della struttura rossonera. Giorgio Furlani, da mesi sotto pressione, rappresenta il nome più esposto a eventuali decisioni drastiche. L’uscita definitiva di Elliott nei mesi scorsi, sostituita da Comvest come azionista di controllo, ha modificato gli equilibri interni e creato incertezza sulla continuità dirigenziale.

Circolano indiscrezioni anche su altri vertici della società, ma realisticamente il raggiungimento della Champions League potrebbe fungere da scudo protettivo per alcune figure. Tuttavia, Cardinale non intende rimandare a settembre le decisioni strategiche: il confronto diretto è già calendarizzato per dopo il fischio finale della stagione.

La proprietà americana ha dimostrato di preferire l’azione diretta al compromesso. Negli ultimi mesi ha mostrato una crescente intolleranza verso i risultati deludenti e verso una gestione che non rispecchia pienamente la sua visione progettuale. Il Milan non è più uno spettatore passivo delle proprie scelte, ma un’organizzazione sottoposta a controllo serrato dalle strutture di Gerry Cardinale.

L’epilogo della stagione servirà come banco di prova per misurare l’effettiva validità delle scelte compiute finora. Se il Milan dovesse mancare la Champions, il restyling sarebbe inevitabile e potenzialmente radicale. Se la raggiungesse, Cardinale comunque procederà con valutazioni critiche su ogni aspetto dell’organigramma rossonero, decidendo quali elementi conservare e quali sostituire per costruire una struttura più solida e rispondente ai suoi standard.