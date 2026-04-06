“La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha 9 punti di vantaggio e il Napoli è il secondo. Pensiamo all’Udinese e dobbiamo rimanere sereni, siamo dentro il nostro obiettivo. Bisogna fare un tot di punti e mantenere il vantaggio”.

Max Allegri durante l’intervista a DAZN – SpazioMilan.it