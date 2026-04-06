Nkunku e Fullkrug insieme contro il Napoli: parla l’attaccante francese

Nkunku affronta il Napoli con consapevolezza dei rischi. L’attaccante rossonero si prepara al match della 31^ giornata con concentrazione e fiducia nei mezzi del Milan.

Nkunku e il Napoli: una sfida preparata

Christopher Nkunku ha dichiarato a DAZN la piena consapevolezza della difficoltà che attende il Milan allo stadio Maradona. La preparazione della squadra è stata meticolosa, tanto che l’attaccante rossonero ha sottolineato come la concentrazione sia massima in vista del big match della 31^ giornata. Il Napoli rappresenta un ostacolo serio, ma Nkunku ha ribadito un concetto fondamentale: “Affrontiamo una squadra forte, ma ci siamo”. Non è una semplice affermazione di circostanza. È la dichiarazione di una squadra che si sente pronta, che ha lavorato per eliminare gli errori e che intende competere a San Paolo senza timori reverenziali.

Nkunku e Fullkrug: il primo test insieme in attacco

Più interessante è l’aspetto legato alla coppia offensiva. Nkunku gioca per la prima volta insieme a Fullkrug, e il francese ha rivelato dettagli sulla loro intesa. “Abbiamo un buon rapporto. Parliamo tanto in campo ma anche fuori”, ha spiegato. Non è un dettaglio secondario. Una coppia di attaccanti che comunica costantemente, che ha già costruito una relazione al di fuori del rettangolo verde, parte da presupposti diversi rispetto a due giocatori che si incontrano per la prima volta. Il dialogo pre-partita e il lavoro quotidiano hanno già creato le basi per una comprensione tattica.

Fullkrug rappresenta una novità nel sistema offensivo del Milan, e Nkunku dovrà adattarsi rapidamente. Il francese ha dichiarato: “Non vedo l’ora di fare del nostro meglio insieme”. È una frase che rivela entusiasmo, certo, ma anche consapevolezza della responsabilità. Giocare per la prima volta insieme in una partita di questo spessore non è semplice. Richiede sintonia immediata, letture comuni dello spazio e fiducia reciproca. Nkunku, però, ha già stabilito un contatto con il compagno, riducendo l’incognita che normalmente circonda le prime esperienze insieme.