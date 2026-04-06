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Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri spiazza tutti

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Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri spiazza tutti
Allegri sorride in panchina durante una partita del Milan
Allegri sorride in panchina durante una partita del Milan

Allegri schiera Milan con una soluzione offensiva inedita contro il Napoli di Pasquetta: Fullkrug e Nkunku insieme in attacco, una coppia che rompe gli schemi abituali del tecnico bianconero.

Milan-Napoli: il doppio attaccante di Allegri cambia il piano tattico

La scelta di lanciare Fullkrug e Nkunku insieme sorprende perché spezza la consuetudine recente di Allegri. Nella formazione rossonera mancano Leao e Pulisic, entrambi in panchina, due giocatori normalmente centrali nel sistema offensivo. Questa assenza obbliga il tecnico a una riconfigurazione che va oltre il semplice cambio di interpreti.

Il Napoli di Conte risponde con una configurazione altrettanto interessante. In mezzo al campo domina la coppia Lobotka-Anguissa, mentre De Bruyne opera alle spalle di McTominay e Giovane. L’assetto tattico partenopeo mantiene equilibrio tra fase difensiva e costruzione dal basso, con Spinazzola che spinge sulla sinistra e Gutierrez a destra. Milinkovic-Savic tra i pali per il Napoli, mentre Maignan protegge la porta del Milan.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri

Redazione SpaziMilan
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