Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri spiazza tutti

Allegri schiera Milan con una soluzione offensiva inedita contro il Napoli di Pasquetta: Fullkrug e Nkunku insieme in attacco, una coppia che rompe gli schemi abituali del tecnico bianconero.

Milan-Napoli: il doppio attaccante di Allegri cambia il piano tattico

La scelta di lanciare Fullkrug e Nkunku insieme sorprende perché spezza la consuetudine recente di Allegri. Nella formazione rossonera mancano Leao e Pulisic, entrambi in panchina, due giocatori normalmente centrali nel sistema offensivo. Questa assenza obbliga il tecnico a una riconfigurazione che va oltre il semplice cambio di interpreti.

Il Napoli di Conte risponde con una configurazione altrettanto interessante. In mezzo al campo domina la coppia Lobotka-Anguissa, mentre De Bruyne opera alle spalle di McTominay e Giovane. L’assetto tattico partenopeo mantiene equilibrio tra fase difensiva e costruzione dal basso, con Spinazzola che spinge sulla sinistra e Gutierrez a destra. Milinkovic-Savic tra i pali per il Napoli, mentre Maignan protegge la porta del Milan.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri