Shevchenko diretto su Leao, sentenza definitiva: l’intervista spacca i tifosi

Le parole di Andriy Shevchenko su Rafael Leao stanno facendo discutere il mondo rossonero. In una recente intervista a La Repubblica, l’ex attaccante del Milan ha analizzato il momento dell’esterno portoghese, soffermandosi sull’utilizzo da centravanti. Un tema già emerso più volte in stagione e che continua a dividere tifosi e addetti ai lavori. Il giudizio di Shevchenko, netto e senza giri di parole, arriva in una fase delicata per il Milan e accende un nuovo confronto sul ruolo e sul futuro di Leao.

Le parole di Shevchenko su Leao

Andriy Shevchenko ha espresso la sua opinione con grande chiarezza, concentrandosi su Rafael Leao come riferimento centrale dell’attacco.

“Leao centravanti? Quando un giocatore cambia ruolo, bisogna dargli tempo. Oggi l’unico che può occupare quel ruolo è lui.”

L’ex attaccante del Milan ha sottolineato un concetto preciso. Il cambio di posizione richiede adattamento, soprattutto per un giocatore abituato a partire largo e ad attaccare gli spazi.

“Può sbagliare la partita, ci sta, ma mai l’atteggiamento.”

Una frase che pesa, perché tocca un aspetto spesso discusso quando si parla di Leao. Il talento non è in discussione, ma la continuità resta uno dei temi più delicati.

Un dibattito aperto tra tifosi e identità

Le dichiarazioni di Shevchenko hanno diviso i tifosi del Milan. C’è chi condivide la sua visione e chi invece preferisce vedere Leao nel suo ruolo naturale, sulla fascia.

Il talento di Leao è ancora centrale per il Milan? E come ha ricordato Shevchenko, l’atteggiamento può fare la differenza più di qualsiasi scelta tattica.