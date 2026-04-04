Leao dall’inizio? Allegri svela: quale può essere l’attacco contro il Napoli

Massimiliano Allegri ha definito le condizioni di Leao e dei suoi attaccanti in vista della sfida contro il Napoli, confermando che la rosa offensiva del Milan sta recuperando dopo i problemi fisici delle ultime settimane.

Leao migliora: l’annuncio di Allegri

In conferenza stampa a Milanello, Allegri ha spiegato che Leao sta molto meglio rispetto ai giorni scorsi, anche se la scelta sulla sua titolarità contro il Napoli rimane sospesa. “Domani pomeriggio facciamo l’ultimo allenamento e deciderò chi schierare a Napoli”, ha dichiarato l’allenatore rossonero. La valutazione finale avverrà nel corso della seduta conclusiva, quando Allegri avrà modo di verificare le condizioni fisiche di tutti gli elementi della squadra.

Il recupero di Leao rappresenta un segnale positivo per il Milan nel momento decisivo della stagione. Pulisic, tornato in gruppo dopo l’assenza, ha già mostrato una buona reattività agli allenamenti. L’attacco rossonero ritrova opzioni che erano mancate nelle ultime partite, anche se la prudenza rimane d’obbligo.

Occhio alle opzioni Gimenez e Fullkrug

Davanti, Allegri ha confermato che sia Gimenez che Fullkrug stanno bene e rappresentano entrambi soluzioni concrete per il ruolo di centravanti. Loftus-Cheek, che può agire anche in attacco, è stato descritto come “un giocatore importante” per le caratteristiche che porta in campo (anche lui tornerà per questo match)

La situazione generale degli attaccanti è dunque positiva. Allegri ha sottolineato che “Quelli davanti stanno tutti bene”, evidenziando come il gruppo offensivo del Milan abbia superato i problemi fisici che lo avevano penalizzato in precedenza. La partita contro il Napoli arriva in un momento cruciale della stagione, dove ogni scelta ha un peso specifico. Allegri avrà una rosa quasi al completo per affrontare una sfida che potrebbe indirizzare significativamente la corsa Scudetto.