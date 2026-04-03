Napoli-Milan, Conte ritrova i sui fedelissimi: Allegri è avvisato

Napoli e Milan si presentano a Fuorigrotta, dopo la sosta, con la voglia di portare a casa i tre punti e continuare a sognare lo scudetto. Motivo per il quale Antonio Conte proverà ad affidarsi – di nuovo – ai suoi fedelissimi. Anguissa potrebbe tornare dal primo minuto nel cuore del gioco partenopeo, mentre nell’attacco rossonero Pulisic rimane l’unica certezza, con Leao e Nkunku a contendersi la seconda maglia offensiva.

Contro Allegri ritornano i Fab4: il centrocampo si ricompone con Anguissa

Antonio Conte ritrova tutti gli elementi dei famosi Fab4 a centrocampo, ma con una configurazione diversa rispetto all’inizio stagione. Frank Anguissa dovrebbe tornare titolare accanto a Lobotka, con McTominay e De Bruyne spostati più avanti. Un fattore da non sottovalutare, che ritorna proprio contro il Milan, visto che l’ultima volta in cui tutt’e quattro sono scesi in campo contemporaneamente è stato proprio lo scorso 28 settembre, nel 2-1 di San Siro.

Un fattore che ora certamente non farà dormire sogni tranquilli al tecnico rossonero, vista l’enorme qualità dei singoli citati poco fa. De Bruyne è tornato in grande stile, mentre le qualità di McTominay sono sotto gli occhi di tutti. Unico punta di domanda è legato ad Anguissa, non ancora al meglio e che potrebbe rappresenterà un’opportunità d’oro per il centrocampo rossonero, concertando di più le manovre offensive su quel lato di campo.

Milan: Leao recuperato sfida Nkunku, Pulisic unico sicuro

Allegri ritrova Leao dall’infortunio all’adduttore e lo schiera in ballottaggio con Nkunku per affiancare Pulisic in attacco. Il portoghese rappresenta l’unica variabile tattica in una formazione altrimenti consolidata: Maignan in porta, difesa con Tomori, De Winter e Pavlovic, centrocampo con Fofana, Modric e Rabiot, esterni Saelemaekers e Bartesaghi.

Pulisic rimane saldamente titolare dopo tre mesi di astinenza realizzativa e voglioso di sbloccarsi proprio contro il Napoli. De Winter sostituisce Gabbia, ancora indisponibile, mentre torna tra i convocati Loftus-Cheek dopo il brutto infortunio subito contro il Parma. La scelta tra Leao e Nkunku verrà svelata a ridosso del match, con il portoghese favorito ma non ancora certo della titolarità.

La capacità del Milan di contenere il gioco corale del Napoli e sfruttare la velocità di Leao sugli esterni potrebbe rappresentare la chiave tattica del match. Conte punta sulla costruzione dal basso e sulla qualità offensiva diffusa, mentre Allegri conta su transizioni veloci e precisione negli ultimi venti metri.

Lo scontro diretto si gioca lunedì al Maradona con arbitro Doveri. Napoli e Milan cercano il bottino pieno in chiave Champions League, con entrambe le squadre consapevoli che ogni passo falso complica la corsa ai vertici. Le probabili formazioni confermano due filosofie tattiche diverse ma ugualmente ambiziose: il Napoli della qualità diffusa e del Milan della velocità concentrata.