Milan, novità importanti dall’allenamento odierno: le ultime su Leao e non solo

Rafael Leao (insieme a Cristian Pulisic rientrato dagli impegni della nazionale) è tornato ad allenarsi in gruppo in casa Milan dopo giorni di lavoro differenziato. Massimiliano Allegri valuta le condizioni di entrambi in vista del big match del Maradona. Ecco allora cosa filtra sulla loro presenza contro il Napoli lunedì.

Leao torna ad allenarsi in gruppo in vista del Napoli: presente anche Pulisic

Sia Leao sia Pulisic si sono perciò allenati quest’oggi in gruppo con il resto dei compagni. Potrebbero non partire dal 1′ contro il Napoli ma sono comunque a disposizione di Allegri. A parte oggi solo Gabbia.

Allegri ha già in mente le contromisure. Niclas Füllkrug offre peso e presenza fisica in area, mentre Christopher Nkunku garantisce qualità tra le linee e imprevedibilità negli ultimi metri. Santiago Gimenez, rientrato di recente dall’infortunio, rappresenta una terza opzione per completare il pacchetto offensivo.

Quale sarà la scelta finale? Allegri scioglierà i dubbi solo a ridosso del match, valutando giorno dopo giorno le condizioni dei singoli. Una partita contro il Napoli di Antonio Conte non ammette improvvisazioni: il tecnico rossonero ha bisogno della miglior formazione possibile per uno snodo decisivo della stagione.

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Il Milan e il countdown verso il Maradona

Domani, con il rientro di Leao e Pulisic, inizierà la fase cruciale della preparazione. Da quel momento mancheranno tre giorni alla sfida e Allegri avrà il tempo giusto per fare le ultime valutazioni sugli elementi in dubbio. Il Milan si prepara a una battaglia tattica contro i partenopei, ma prima deve risolvere i suoi dubbi offensivi.