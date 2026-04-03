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Milan senza Leao, chi gioca in attacco? Decisione a sorpresa su Pulisic

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Milan senza Leao, chi gioca in attacco? Decisione a sorpresa su Pulisic
Christopher Nkunku e Christian Pulisic, attaccanti del Milan
Christopher Nkunku e Christian Pulisic, attaccanti del Milan, nel corso del match contro il Napoli

Una sfida per dare un senso a questo finale di stagione. Napoli e Milan sono pronte a darsi battaglia per continuare a coltivare un sogno che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. I rossoneri proveranno a bissare il successo dell’andata, con l’obiettivo di rimanere incollati all’Inter fino all’ultimo. Massimiliano Allegri potrebbe dover rinunciare a Rafael Leao ma spera di avere a disposizione la migliore versione possibile di Christian Pulisic.

Pulisic ancora a secco nel 2026: Allegri vuole la svolta contro Napoli

Christian Pulisic tornerà ad allenarsi oggi dopo gli impegni con la nazionale americana. Dopo una prima parte di stagione da trascinatore assoluto, l’americano si è oscurato. Il primo gol del nuovo anno continua a non arrivare e a non aiutare è stata una condizione fisica spesso non ottimale. Dopo novanta giorni di digiuno l’ex Chelsea vuole sbloccarsi e Massimiliano Allegri è pronto a dargli nuovamente fiducia in attacco.

Christian Pulisic, attaccante del Milan, nel corso del match contro l'Inter
Christian Pulisic, attaccante del Milan

Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, con Rafael Leao in forte dubbio a causa del problema all’adduttore, le chiavi dell’attacco saranno affidate nuovamente a Pulisic. In una delle serate più importanti della stagione, il numero undici rossonero proverà finalmente a risollevarsi.

Milan, Pulisic fiducioso per il futuro: “Mi sento davvero in condizione”

Al termine della sfida tra Stati Uniti e Portogallo, Christian Pulisic ha parlato della sua condizione fisica, facendo trasparire grande ottimismo per il finale di stagione con il Milan:

Fisicamente mi sento davvero bene, mi sento davvero in condizione. Credo che posso fare un sacco di buone cose: aiutare i miei compagni con assist, segnare gol e creare opportunità. Ovviamente non riuscire a farlo adesso è frustrante ma penso che ci sono vicino e che ci sono buone cose in vista“.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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