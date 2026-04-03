Milan senza Leao, chi gioca in attacco? Decisione a sorpresa su Pulisic

Una sfida per dare un senso a questo finale di stagione. Napoli e Milan sono pronte a darsi battaglia per continuare a coltivare un sogno che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. I rossoneri proveranno a bissare il successo dell’andata, con l’obiettivo di rimanere incollati all’Inter fino all’ultimo. Massimiliano Allegri potrebbe dover rinunciare a Rafael Leao ma spera di avere a disposizione la migliore versione possibile di Christian Pulisic.

Pulisic ancora a secco nel 2026: Allegri vuole la svolta contro Napoli

Christian Pulisic tornerà ad allenarsi oggi dopo gli impegni con la nazionale americana. Dopo una prima parte di stagione da trascinatore assoluto, l’americano si è oscurato. Il primo gol del nuovo anno continua a non arrivare e a non aiutare è stata una condizione fisica spesso non ottimale. Dopo novanta giorni di digiuno l’ex Chelsea vuole sbloccarsi e Massimiliano Allegri è pronto a dargli nuovamente fiducia in attacco.

Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, con Rafael Leao in forte dubbio a causa del problema all’adduttore, le chiavi dell’attacco saranno affidate nuovamente a Pulisic. In una delle serate più importanti della stagione, il numero undici rossonero proverà finalmente a risollevarsi.

Milan, Pulisic fiducioso per il futuro: “Mi sento davvero in condizione”

Al termine della sfida tra Stati Uniti e Portogallo, Christian Pulisic ha parlato della sua condizione fisica, facendo trasparire grande ottimismo per il finale di stagione con il Milan: