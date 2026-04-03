Leao in dubbio, sensazioni negative: 48 ore per decidere

In casa Milan è tempo di pensare alla grande sfida del Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, gara di fondamentale importanza per questo forcing finale di stagione. Massimiliano Allegri, però, deve fare i conti con la situazione legata alle condizioni di Rafa Leao: salta la partita contro i partenopei?

Napoli-Milan, Leao verso il forfait: le ultime

Questa stagione non abbiamo visto le solite sgasate a cui ci aveva abituato l’esterno portoghese. La colpa è senza dubbio della maledetta pubalgia, e le cure fatte durante la sosta in Portogallo ne sono l’ennesima testimonianza di come Leao stia combattendo con dolori d all’inizio di quest’annata, e in particolare nelle ultime settimane.

La sua convocazione contro il Napoli per la gara di pasquetta è in forte dubbio. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Allegri e lo staff si prenderanno 48 ore per decidere se farlo partire con la squadra o meno: la sensazione è che si debba fare a meno del portoghese.

Milan, chi al posto di Leao: il dubbio

Con Rafa Leao molto probabilmente fuori dai giochi, Massimiliano Allegri dovrà decidere il nuovo partner di Pulisic. Le alternative sono tre: Fullkrug, Nkunku e Gimenez, con gli ultimi due in vantaggio per affiancare l’americano. Il messicano è rientrato dall’infortunio e ad inizio stagione era partito spesso e volentieri dal 1′, se il mister lo vedrà al 100% potrebbe toccare a lui.