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Leao in dubbio, sensazioni negative: 48 ore per decidere

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Leao in dubbio, sensazioni negative: 48 ore per decidere
Rafael Leao in campo con la maglia del Milan. Fonte: ANSA
Rafael Leao in campo con la maglia del Milan

In casa Milan è tempo di pensare alla grande sfida del Maradona contro il Napoli di Antonio Conte, gara di fondamentale importanza per questo forcing finale di stagione. Massimiliano Allegri, però, deve fare i conti con la situazione legata alle condizioni di Rafa Leao: salta la partita contro i partenopei?

Napoli-Milan, Leao verso il forfait: le ultime

Questa stagione non abbiamo visto le solite sgasate a cui ci aveva abituato l’esterno portoghese. La colpa è senza dubbio della maledetta pubalgia, e le cure fatte durante la sosta in Portogallo ne sono l’ennesima testimonianza di come Leao stia combattendo con dolori d all’inizio di quest’annata, e in particolare nelle ultime settimane.

La sua convocazione contro il Napoli per la gara di pasquetta è in forte dubbio. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Allegri e lo staff si prenderanno 48 ore per decidere se farlo partire con la squadra o meno: la sensazione è che si debba fare a meno del portoghese.

Leao e Gimenez in campo per il campionato
Gimenez e Leao in campionato con il Milan

Milan, chi al posto di Leao: il dubbio

Con Rafa Leao molto probabilmente fuori dai giochi, Massimiliano Allegri dovrà decidere il nuovo partner di Pulisic. Le alternative sono tre: Fullkrug, Nkunku e Gimenez, con gli ultimi due in vantaggio per affiancare l’americano. Il messicano è rientrato dall’infortunio e ad inizio stagione era partito spesso e volentieri dal 1′, se il mister lo vedrà al 100% potrebbe toccare a lui.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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