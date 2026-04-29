Crisi Pulisic, dura analisi sullo statunitense: “Nemmeno lui riesce a spiegarsi ciò…”

Pulisic attraversa un momento di crisi profonda al Milan, tanto che secondo Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport il calciatore non riesce nemmeno lui a spiegarsi cosa gli stia accadendo.

Pulisic smarrito: il paradosso del talento che non segna

Agresti ha descritto con precisione lo stato d’animo dell’attaccante americano: “Immalinconisce l’espressione un po’ così che Pulisic porta in giro negli stadi di mezza Italia in questo periodo. Sembra triste, impotente, come se non riuscisse a spiegarsi nemmeno lui cosa gli sta capitando e perché”. Il giornalista della Gazzetta non nasconde il proprio stupore di fronte al fenomeno. Un calciatore con doti tecniche fuori dal comune—piede, corsa, senso del gol—che improvvisamente non riesce più a trovare la via della rete. Non è una questione di fortuna: è qualcosa di più profondo.

Il contrasto tra il potenziale di Pulisic e i risultati attuali genera confusione anche negli osservatori più esperti. Agresti ammette: “Sicuramente non lo consolerà, ma neppure noi che ne apprezziamo le grandi qualità tecniche comprendiamo come sia possibile che non riesca più a metterla dentro”. Questo non è un semplice calo di forma. È una crisi di identità atletica.

Il Milan e l’attacco in affanno: Pulisic non è il solo

La difficoltà di Pulisic si inserisce in un contesto più ampio. Gli attaccanti rossoneri in questa fase della stagione offrono prestazioni insufficienti con frequenza allarmante. Il reparto offensivo del Milan fatica a generare occasioni nitide e a concretizzare quelle create. Pulisic, che avrebbe dovuto essere uno dei motori principali dell’attacco, è diventato invece un’incognita tattica.

La squadra di Allegri mantiene solidità difensiva e compattezza, ma in attacco manca quella continuità che caratterizza le squadre competitive. Pulisic dovrebbe essere il catalizzatore di questa fase: velocità, inserimenti, capacità di concludere. Invece, sembra paralizzato da qualcosa di invisibile agli occhi. Forse la pressione, forse una questione fisica non completamente risolta, forse una perdita di fiducia che si autoalimenta.

Cosa serve a Pulisic per uscire dal tunnel?

Una scossa psicologica più di una tattica diversa. Pulisic ha la qualità per tornare decisivo: i dati lo confermano. Ma quando un calciatore di questo livello inizia a dubitare di sé, la spirale negativa diventa difficile da invertire senza un episodio che rompa il ciclo. Un gol, una prestazione dominante, un riconoscimento pubblico del suo valore. Qualcosa che lo tolga dal vortice in cui è precipitato.

Le prossime giornate di campionato saranno cruciali. Il Milan ha ancora obiettivi da perseguire e non può permettersi che uno dei suoi migliori talenti rimanga intrappolato in questa condizione. Pulisic deve ritrovare quella serenità che gli permetta di esprimere il calcio che lo ha reso uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale prima di arrivare in rossonero.

La prossima stagione sarà determinante: il Milan di Allegri avrà l’occasione di ricostruire anche l’equilibrio offensivo, e Pulisic dovrà essere parte centrale di questo progetto o rischia di rimanere un’occasione mancata nel mercato del club.