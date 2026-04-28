Milan, che impatto di Allegri: il dato che premia il lavoro del tecnico rossonero

La stagione del Milan non è ancora arrivata al traguardo finale, ma a soltanto quattro gare dalla fine del campionato è il momento di iniziare a tirare le somme. Dopo un’annata complessa sotto la guida prima di Fonseca e poi di Conceiçao, i rossoneri hanno cercato maggiore stabilità affidandosi alla guida e all’esperienza di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato in grado di risollevare una squadra che appena qualche mese prima aveva terminato la stagione rimanendo fuori da tutte le coppe europee: adesso l’obiettivo Champions League per il Diavolo sembra davvero vicino al netto di una classifica che conforta.

C’è un Milan prima e un altro dopo l’arrivo di Allegri: drastica virata dei rossoneri

La scorsa estate del Milan è stata all’insegna del cambiamento e della destrutturazione di quanto di sbagliato nel corso della stagione precedente. L’annata 2024/25 aveva infatti visto il cambio di panchina con l’addio a metà campionato di Paulo Fonseca e l’arrivo di Sergio Conceiçao, mentre tutto l’ambiente fremeva innanzi a risultati sportivi non soddisfacenti.

L’ottavo posto frutto dei 63 punti finali aveva poi portato il club a ripartire con un nuovo progetto, affidandosi a Igli Tare come nuovo direttore sportivo e per l’appunto Massimiliano Allegri come tecnico. Adesso il Diavolo appare tranquillo e virtualmente sicuro di tornare a giocare la Champions League, al netto di un +6 sul quinto posto a sole quattro giornate dalla fine del torneo.

I risultati sono decisamente migliori rispetto allo scorso anno, con i rossoneri che si ritrovano ad avere quattro punti in più rispetto a quelli racimolati in tutta la scorsa stagione già in questo momento. Se ci soffermiamo poi sul bottino del Milan 2024/25 a quattro match dalla fine le differenze sono ancora maggiori, con il Milan attuale che ha ben 13 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Quello dei rossoneri di Allegri è il secondo miglior dato in tutta la Serie A, con il solo Como (+22) a precederli in questa speciale classifica.