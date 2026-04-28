“Il Milan ha fatto almeno due finali l’anno scorso!”: paragone Allegri-Conceiçao, che frecciata

Che il Milan di Allegri non sia la prima squadra che si associa al concetto di “bel gioco” è evidente, ma allo stesso tempo è innegabile il salto in avanti fatto in classifica dai rossoneri rispetto allo scorso anno. Di questo, facendo anche un confronto con la scorsa gestione targata Conceicao, ha parlato Lele Adani a “Viva el Futbol”.

L’analisi di Adani

L’opinionista all’interno della sua trasmissione ha analizzato l’annata dei rossoneri mettendola a paragone con quella della scorsa stagione, analizzando come per numero di trofei la gestione di Conceicao sia anche migliore, nonostante le pozioni in classifica siano ben distanti una dall’altra. Queste le parole di Adani:

“L’anno scorso Conceicao ha fatto 2 finali, una l’ha vinta in Arabia, l’altra l’ha persa a Roma. Allora se vogliamo vedere il Milan di Sergio è davanti in termini di Coppe al Milan di quest’anno. Sergio Conceicao è arrivato al posto di Fonseca e se vai a bilanciare e fai un confronto tra la frazione di Conceicao e il Milan di quest’anno non c’è molta distanza. Voi avete mai visto una partita del Milan di quest’anno come la semifinale di Coppa Italia dell’anno scorso? Io me la ricordo quella partita, Sergio si mette a 5, cambia il modo di giocare, vince con merito e domina l’Inter, la squadra che ha poi fatto la finale di Champions League”