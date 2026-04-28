Calciomercato del Milan

Milan, in attacco sarà rivoluzione: almeno tre calciatori saluteranno in estate

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Milan, in attacco sarà rivoluzione: almeno tre calciatori saluteranno in estate
Milan, Christopher Nkunku e Christian Pulisic
Christopher Nkunku e Christian Pulisic, attaccanti del Milan, nel corso del match contro il Napoli

Il pareggio contro la Juventus avvicina sempre di più il Milan al ritorno in Champions League. Ai rossoneri basteranno sei punti nelle ultime quattro gare per assicurarsi la qualificazione e l’obiettivo è archiviare tutto ciò nel minor tempo possibile. Raggiunto questo traguardo, Massimiliano Allegri e la dirigenza del club si riuniranno per programmare insieme la prossima stagione, valutando da chi ripartire e chi invece lasciar partire in estate: occhi puntati in particolare sul reparto offensivo.

Il Milan stravolge l’attacco: nessuno certo della permanenza

L’attacco del Milan sarà protagonista di grandi cambiamenti in estate. Come racconta ‘Tuttosport’, Massimiliano Allegri ha richiesto l’inserimento di nuovi profili più adatti al suo gioco e per questo almeno tre dei cinque attaccanti attualmente in rosa dovrebbe salutare nel corso del mercato estivo.

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, in panchina nel corso del match contro l'Udinese
Santiago Gimenez, attaccante del Milan

Chi dirà addio al cento per cento è Niclas Fullkrug: il club rossonero non attiverà l’opzione d’acquisto da 5 milioni di euro e il tedesco farà ritorno al West Ham. Gli altri due indiziati a lasciare Milano sono sicuramente Santiago Gimenez e Christopher Nkunku: il francese ha estimatori in Super Lig turca, in Premier League e in Bundesliga mentre il messicano è particolarmente apprezzato in Inghilterra.

Chi viaggia verso la permanenza sono invece Rafael Leao e Christian Pulisic. Le porte ad un loro eventuale addio non sono però chiuse del tutto: in caso di richiesta di cessione e di fronte ad offerte da almeno 50 milioni di euro, il Milan valuterebbe attentamente la possibilità di lasciarli partire.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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