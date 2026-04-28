Milan, piace un giocatore della Serie A: osservatori già al lavoro!

Pulisic e Leao durante una partita del Milan. Foto: ANSA

Il Milan accelera la ricerca di un centrocampista per la prossima sessione estiva di mercato: secondo quanto rivela Nicolò Schira, un osservatore rossonero era presente domenica al Franchi per monitorare Ismaël Koné del Sassuolo.

Koné nel mirino: osservatore al Franchi per lui

La presenza dello scout milanista allo stadio Franchi per seguire Fiorentina-Sassuolo non è stata casuale. Il Milan tiene d’occhio Koné, consapevole che la mediana necessita di rinforzi significativi. L’osservatore rossonero era lì specificamente per valutare il centrocampista, analizzando i movimenti tattici e le capacità di inserimento in una partita dal vivo.

Koné rappresenta una soluzione concreta per il centrocampo milanista. Nato nel 2002, il francese ha già accumulato sei gol in trentuno presenze con il Sassuolo nella sua prima stagione italiana, dopo l’esperienza all’Olympique Marsiglia. Le sue caratteristiche tecniche (dinamismo, gestione palla e inserimenti dalla metà campo verso l’area) corrispondono esattamente al profilo ricercato dalla dirigenza rossonera.

Il centrocampo del Milan: rivoluzione in corso

La mini-rivoluzione a centrocampo scatterà con le eventuali partenze di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Il francese piace al Galatasaray e a due club di Premier League: il Milan conta di incassare trenta milioni dalla sua cessione.

L’inglese, in scadenza giugno 2027, ha visto arenare le trattative per il rinnovo e rappresenta una fonte di liquidità da quindici milioni. In totale, il club prevede di raccogliere circa quarantacinque milioni dalle due operazioni.

Quale sarà la strategia sostitutiva? Il Milan punta su Leon Goretzka dal Bayern Monaco come erede di Fofana, arrivando a parametro zero con commissioni e bonus alla firma. Per il posto di Loftus-Cheek, Koné emerge come candidato principale, una scelta che consentirebbe al club di mantenere equilibrio numerico senza eccessivi investimenti.

Valutazione e fattibilità dell’operazione

Il Sassuolo ha riscattato Koné dall’Olympique Marsiglia per dieci milioni di euro. Una cessione intorno ai venti-venticinque milioni rientra nella logica commerciale della trattativa, soprattutto considerando l’interesse concreto manifestato dal Milan.

L’osservatore presente al Franchi rappresenta il primo passo tangibile verso una trattativa che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

La strategia del Milan appare chiara: liberare risorse economiche dalle partenze di Fofana e Loftus-Cheek, investire in profili giovani e dinamici come Koné, e costruire una mediana rigenerata per la prossima stagione.