Dal Manchester United al Milan: nuova pista di mercato, lo porta Jorge Mendes

Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano del Manchester United, è stato proposto al Milan nelle ultime ore. L’agente Jorge Mendes ha offerto il classe 2001 ai rossoneri.

Ugarte al Milan: la proposta di Mendes

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il potente procuratore ha mosso i primi passi per il trasferimento del mediano. Ugarte rappresenta un profilo interessante per il calciomercato estivo rossonero, considerando le necessità tattiche del club in vista della prossima stagione. Lo United sta valutando cessioni a centrocampo, e il giocatore rientra tra i candidati all’addio.

La proposta non è esclusiva del Milan. Mendes ha offerto Ugarte anche a Juventus e Napoli, sondando il mercato italiano per trovare la soluzione migliore. La Juventus aveva monitorato il centrocampista circa venti giorni fa durante Uruguay-Algeria. Il Napoli, invece, mantiene ottimi rapporti con lo United e rappresenta un’alternativa concreta. Questo scenario multiplo complica la corsa al giocatore, trasformandola in una vera competizione tra i tre club.

Il vantaggio rossonero nella trattativa

Quale vantaggio ha il Milan nella trattativa? Il club rossonero vanta un legame consolidato con Jorge Mendes, lo stesso agente che facilitò l’arrivo di Joao Felix nella scorsa stagione. Questa relazione diretta potrebbe facilitare le negoziazioni, anche se non garantisce l’esito positivo. Juventus e Napoli partono comunque da posizioni di forza sul piano finanziario e progettuale.

Il Milan ha comunicato chiaramente l’intenzione di rinforzarsi su ogni zona del campo. Con il ritorno garantito in Europa, il club necessita di ampliare la rosa per offrire alternative credibili. Ugarte potrebbe rappresentare l’innesto di qualità nel reparto mediano, anche se la concorrenza nel centrocampo rende la trattativa complessa. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se Mendes accelererà con il Milan o privilegerà altri club.