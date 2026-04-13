Dall’ex arriva il consiglio per la rinascita: “Ecco come il Milan può ripartire”

Fabio Capello ha indicato al Milan la strada per risalire dalla crisi: spirito, compattezza e umiltà sono le armi che i rossoneri hanno smarrito negli ultimi giorni.

Capello e il Milan: le virtù perse nel girone di ritorno

Alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero ha spiegato come il gruppo abbia tradito i principi che lo caratterizzavano nel primo tempo di stagione. “Il Milan ha bisogno di ritrovare spirito, compattezza e umiltà. Le doti che avevano caratterizzato l’ottimo girone d’andata dei rossoneri e che si sono perse nelle ultime settimane”, ha dichiarato Capello. Non si tratta di un problema tattico, ma di mentalità collettiva. Il singolo deve sacrificarsi per il collettivo, altrimenti il Milan non regge nemmeno con il vantaggio attuale in classifica.

La prestazione contro l’Udinese ha rappresentato il momento di verità. Capello non ha usato giri di parole: “Il Milan visto contro l’Udinese faticherebbe non poco ad andare in Champions. Anzi, non ci andrebbe nonostante il vantaggio attuale in classifica“.

Allegri e il compito di ricostruire l’unità

Max Allegri ha la responsabilità di ricondurre il gruppo verso quella compattezza che caratterizzava il girone d’andata. Non è una questione di formazione o di schemi, ma di ritorno ai fondamentali. Prima il Verona, e poi sfida contro la Juventus rappresentano un banco di prova cruciale. Capello ha sottolineato come i bianconeri, pur soffrendo a Bergamo nel primo tempo, abbiano dimostrato di sapere reagire e vincere quando conta.