Milan al bivio: la posizione di Allegri è chiara, il punto da Milanello

Allegri sta affrontando il momento più delicato della sua gestione al Milan. Il ‘Quotidiano Sportivo’ titola a tal proposito “Allegri al bivio: quarto posto, poi la rivoluzione”, sintetizzando lo scenario che attende i rossoneri dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese.

Milan in crisi: due ko di fila e inseguitrici sempre più vicine

Le due sconfitte consecutive hanno destabilizzato l’ambiente rossonero in una fase cruciale della stagione. La qualificazione alla prossima Champions League rimane alla portata del Milan, ma il margine di errore si è assottigliato pericolosamente.

Le squadre inseguitrici recuperano terreno costantemente, trasformando ogni risultato negativo in una minaccia concreta per il quarto posto. Il Diavolo non può permettersi altri passi falsi se vuole raggiungere l’obiettivo minimo della stagione. La pressione su Allegri cresce di partita in partita.

Non si tratta solo di questioni tattiche o di prestazioni insufficienti: il tecnico bianconero deve riportare compattezza in un gruppo che mostra crepe sempre più evidenti. La fiducia della dirigenza rimane salda, ma anche quella ha limiti quando i risultati non arrivano. Il bivio è reale: raggiungere la Champions o affrontare una rivoluzione estiva radicale.

La rivoluzione estiva del Milan dipende da qui in poi

Una volta conclusa la stagione, il Milan sarà costretto a rivedere quasi completamente la propria rosa. Nessuno, o quasi, sarà considerato incedibile nel prossimo calciomercato. Tuttavia, questa rivoluzione avrà contorni e tempistiche completamente diverse a seconda di come si conclude il campionato.

Una qualificazione in Champions comporterebbe una ricostruzione mirata e programmata. L’esclusione dalla competizione europea comporterebbe invece una demolizione e ripartenza molto più traumatica, sia economicamente che organizzativamente.

La dirigenza rossonera sa che le prossime settimane definiranno non solo il presente, ma anche il futuro del progetto. Allegri rappresenta il primo tassello di questa valutazione complessiva. Se il Milan dovesse fallire l’accesso alla Champions, difficilmente il tecnico rimarrebbe per gestire una ricostruzione così profonda. Diversamente, avrebbe la possibilità di consolidare il suo lavoro su fondamenta più stabili.

Cosa deve fare il Milan da qui alla fine della stagione?

Ripartire subito. Non è una frase fatta: ogni prossima partita diventa una finale per la corsa al quarto posto. Il Milan ha ancora il controllo del proprio destino, ma questo controllo evaporerà rapidamente se continuerà a perdere punti.

Allegri dovrà trovare soluzioni tattiche che rimettano in piedi una squadra che ha smarrito certezze e compattezza. Il cambio di modulo, passando a un 3-5-2 o 4-3-3 più equilibrato, potrebbe rappresentare una delle mosse concrete su cui il tecnico sta riflettendo.

La prossima partita dirà molto sulle reali intenzioni di ripresa di questa squadra. Il Milan non può permettersi ulteriori appuntamenti sbagliati: il quarto posto deve diventare un’ossessione. Solo così si eviterà una rivoluzione che comporterebbe conseguenze ben più gravi di una semplice riorganizzazione estiva per il calciomercato rossonero.