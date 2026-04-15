Dybala al Milan: l’indiscrezione spiazza! L’annuncio spiega tutto

Paulo Dybala potrebbe lasciare Roma al termine della stagione ma non per andare all’estero o per una delle solite destinazioni esotiche che circolano quando si parla di lui: la Joya vuole restare in Serie A. E la sua preferenza, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, è chiarissima: il Milan.

La Joya ha scelto: vuole il Milan

Paulo Dybala sarebbe clamorosamente nei piani del Milan: secondo Il Corriere della Sera l’argentino avrebbe dato la disponibilità ad accettare persino un contratto a rendimento. Una formula insolita per un giocatore del suo calibro, che però la dice lunga su quanto tenga in considerazione la destinazione.

Un contratto legato ai risultati, alle presenze e ai gol. Il Milan, da parte sua, sta valutando le prossime mosse di mercato con la consapevolezza che l’attacco potrebbe cambiare radicalmente in vista della stagione 2026/27, e Dybala non è un nome da scartare.

La posizione della Roma

C’è anche la Roma, però, da tenere in considerazione. I giallorossi non sono nella posizione di trattenere Dybala, ma tutto dipenderà dalle condizioni contrattuali e fisiche del calciatore: gli infortuni continuano ad essere debilitanti, e a Trigoria potrebbero voler chiudere definitivamente il capitolo.

La sensazione è che nelle prossime settimane la questione si chiarirà, nel bene o nel male. Che l’operazione si faccia o meno, la notizia c’è. Ed è tra le prime di un mercato estivo che sarà a dir poco scoppiettante.