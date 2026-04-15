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Dybala al Milan: l’indiscrezione spiazza! L’annuncio spiega tutto

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Dybala al Milan: l’indiscrezione spiazza! L’annuncio spiega tutto
Dybala esulta con la Roma
Dybala esulta per la vittoria della Roma

Paulo Dybala potrebbe lasciare Roma al termine della stagione ma non per andare all’estero o per una delle solite destinazioni esotiche che circolano quando si parla di lui: la Joya vuole restare in Serie A. E la sua preferenza, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, è chiarissima: il Milan.

La Joya ha scelto: vuole il Milan

Paulo Dybala sarebbe clamorosamente nei piani del Milan: secondo Il Corriere della Sera l’argentino avrebbe dato la disponibilità ad accettare persino un contratto a rendimento. Una formula insolita per un giocatore del suo calibro, che però la dice lunga su quanto tenga in considerazione la destinazione.

Un contratto legato ai risultati, alle presenze e ai gol. Il Milan, da parte sua, sta valutando le prossime mosse di mercato con la consapevolezza che l’attacco potrebbe cambiare radicalmente in vista della stagione 2026/27, e Dybala non è un nome da scartare.

Dybala applaude i tifosi della Roma
Dybala applaude

La posizione della Roma

C’è anche la Roma, però, da tenere in considerazione. I giallorossi non sono nella posizione di trattenere Dybala, ma tutto dipenderà dalle condizioni contrattuali e fisiche del calciatore: gli infortuni continuano ad essere debilitanti, e a Trigoria potrebbero voler chiudere definitivamente il capitolo.

La sensazione è che nelle prossime settimane la questione si chiarirà, nel bene o nel male. Che l’operazione si faccia o meno, la notizia c’è. Ed è tra le prime di un mercato estivo che sarà a dir poco scoppiettante.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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