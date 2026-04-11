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Fischi per Leao, Rabiot non ci sta: “I tifosi mi hanno deluso”

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Fischi per Leao, Rabiot non ci sta: “I tifosi mi hanno deluso”
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan
Adrien Rabiot in campo

Il crollo casalingo del Milan di questo pomeriggio ha di fatto segnato una pesantissima battuta di arresto per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri si sono dovuti arrendere di fronte ad una Udinese qualitativa e in grado di trovare un dominio nelle occasioni e nel risultato. Al termine della sfida Adrien Rabiot ha commentato la sfida, intervenendo anche sui temi riguardanti il proprio allenatore e il compagno di squadra Rafael Leao.

Rabiot si espone dopo Milan-Udinese: il commento sui fischi del pubblico

Al termine della sfida tra Milan e Udinese, Adrien Rabiot si è presentato ai microfoni di Sky Sport rispondendo alle domande dei giornalisti e commentando la prestazione della propria squadra. Il risultato maturato quest’oggi a San Siro è perentorio, ma il francese ha messo in evidenza la calma dello spogliatoio e del tecnico Massimiliano Allegri:

“È stato molto tranquillo, ci ha detto di stare sereni e che l’obiettivo è sempre lì. Ora dobbiamo a prenderlo, dobbiamo switchare subito e pensare alla partita di Verona, la prossima. Servono tranquillità e unità”.

Infine, il centrocampista del Milan ha fatto riferimento al trattamento riservato dai tifosi presenti allo stadio a Rafael Leao, fischiatissimo al momento della sostituzione:

“Posso capire la delusione, però mi hanno deluso i fischi a Leao. Secondo me in questo momento lo dobbiamo supportare ed è stato brutto. Ma sappiamo com’è il calcio”.

Il sostegno dello spogliatoio nei confronti del numero 10 rossonero non manca, adesso sarà necessario che il portoghese e l’intera squadra cancellino questo nefasto pomeriggio per ripartire al meglio.

Classe 2000, mosso dall'amore per il calcio, la scrittura e la comunicazione giornalistica. Anima siciliana in terra lombarda, cerco di mettere la dedizione e la passione che ho dentro in tutto ciò che faccio.

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