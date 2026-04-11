Fischi per Leao, Rabiot non ci sta: “I tifosi mi hanno deluso”

Il crollo casalingo del Milan di questo pomeriggio ha di fatto segnato una pesantissima battuta di arresto per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri si sono dovuti arrendere di fronte ad una Udinese qualitativa e in grado di trovare un dominio nelle occasioni e nel risultato. Al termine della sfida Adrien Rabiot ha commentato la sfida, intervenendo anche sui temi riguardanti il proprio allenatore e il compagno di squadra Rafael Leao.

Rabiot si espone dopo Milan-Udinese: il commento sui fischi del pubblico

Al termine della sfida tra Milan e Udinese, Adrien Rabiot si è presentato ai microfoni di Sky Sport rispondendo alle domande dei giornalisti e commentando la prestazione della propria squadra. Il risultato maturato quest’oggi a San Siro è perentorio, ma il francese ha messo in evidenza la calma dello spogliatoio e del tecnico Massimiliano Allegri:

“È stato molto tranquillo, ci ha detto di stare sereni e che l’obiettivo è sempre lì. Ora dobbiamo a prenderlo, dobbiamo switchare subito e pensare alla partita di Verona, la prossima. Servono tranquillità e unità”.

Infine, il centrocampista del Milan ha fatto riferimento al trattamento riservato dai tifosi presenti allo stadio a Rafael Leao, fischiatissimo al momento della sostituzione:

“Posso capire la delusione, però mi hanno deluso i fischi a Leao. Secondo me in questo momento lo dobbiamo supportare ed è stato brutto. Ma sappiamo com’è il calcio”.

Il sostegno dello spogliatoio nei confronti del numero 10 rossonero non manca, adesso sarà necessario che il portoghese e l’intera squadra cancellino questo nefasto pomeriggio per ripartire al meglio.