Milan, Allegri dice addio allo Scudetto: “Momento no. Bisogna riportare ordine”

Il Milan di Max Allegri è caduto clamorosamente in quel di San Siro, contro l’Udinese. I rossoneri hanno buttato via la prima frazione di gara, senza riuscire a ribaltare le sorti della gara nella ripresa. Merito, ovviamente, anche dei friulani.
Il Milan saluta lo Scudetto: anche la Champions è rischio
Allegri non ha usato mezzi termini per descrivere un momento totalmente negativo della squadra:
“Il cambio di modulo non c’entra nulla. È un momento no della squadra, abbiamo perso le ultime tre partite e nel girone di ritorno non abbiamo segnato. Abbiamo difeso in maniera disordinata perché siamo stati frettolosi, bisogna tornare ad essere lucidi perché abbiamo tutte le possibilità per entrare in Champions. Non bisogna farsi travolgere dagli eventi, bisogna riportare ordine. Oggi siamo stati troppo lenti.”
Come annunciato più volte dal tecnico rossonero, il vero obiettivo resta la Champions League:
“Meno fame per sogno scudetto svanito? Se nel finale di stagione perdi l’obiettivo scudetto, può esserci un momento di rilassamento. Speriamo che questa sconfitta ci faccia capire che il posto Champions ora è a rischio.”
Infine, un breve commetto sulla prestazione di Rafa Leao:
“Leao? Quando gli spazi son stretti è difficile saltare l’uomo. La questione non è Rafa ma è fare una presentazione diversa con più attenzione difensiva.”