Milan, Allegri dice addio allo Scudetto: “Momento no. Bisogna riportare ordine”

Il Milan di Max Allegri è caduto clamorosamente in quel di San Siro, contro l’Udinese. I rossoneri hanno buttato via la prima frazione di gara, senza riuscire a ribaltare le sorti della gara nella ripresa. Merito, ovviamente, anche dei friulani.

Allegri non ha usato mezzi termini per descrivere un momento totalmente negativo della squadra:

“Il cambio di modulo non c’entra nulla. È un momento no della squadra, abbiamo perso le ultime tre partite e nel girone di ritorno non abbiamo segnato. Abbiamo difeso in maniera disordinata perché siamo stati frettolosi, bisogna tornare ad essere lucidi perché abbiamo tutte le possibilità per entrare in Champions. Non bisogna farsi travolgere dagli eventi, bisogna riportare ordine. Oggi siamo stati troppo lenti.”