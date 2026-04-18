Futuro Allegri, ieri l’incontro con Furlani: la proposta del Milan all’allenatore

Allegri e Furlani insieme a Milanello per discutere il progetto futuro. Fonte: ANSA

Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani hanno pranzato insieme a Milanello ieri, all’antivigilia della sfida contro l’Hellas Verona. L’incontro tra il tecnico e l’amministratore delegato del Milan segna una scelta strategica precisa della società.

Il pranzo a Milanello: Allegri coinvolto nel progetto futuro

L’appuntamento non era casuale. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il club intende coinvolgere Allegri nelle decisioni di mercato per costruire una squadra competitiva capace di crescere stagione dopo stagione. La società vuole consolidare il rapporto con il suo allenatore attraverso una visione condivisa del progetto tecnico.

L’accesso alla prossima Champions League rappresenta il vero banco di prova per questa stagione. Remare tutti nella stessa direzione è l’imperativo che guida la società: il tecnico, la dirigenza, i calciatori. Il pranzo tra Allegri e Furlani comunica esattamente questo messaggio interno: il Milan non naviga a vista, ma procede con una strategia definita.

Champions League: l’obiettivo concreto del Milan nella rincorsa

La visione della società è quella di progettare il futuro insieme al suo tecnico, non contro di lui. Questo significa ascoltare le richieste di Allegri sul mercato, costruire una rosa equilibrata e ambiziosa, preparare il Milan per una stagione che possa portare il club non solo in Champions ma anche a competere per obiettivi superiori. Il pranzo a Milanello rappresenta il primo passo di questa nuova fase collaborativa.

Nei prossimi giorni il Milan affronterà l’Hellas Verona con l’obiettivo di conquistare i tre punti e consolidare ancora di più la qualificazione in Champions. Allegri avrà anche l’opportunità di dimostrare come il suo lavoro, supportato dalla dirigenza, possa portare il Milan ai risultati sperati. La partita del Bentegodi sarà un test importante per misurare la solidità del progetto discusso durante il pranzo a Milanello.