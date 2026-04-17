Verona-Milan, quanti diffidati per Allegri: prossima settimana c’è la Juve

Il Milan deve tornare sui suoi livelli e blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La gara di questo weekend contro il Verona può già rappresentare uno scoglio importante con 3 punti in palio fondamentali per evitare sorprese nel finale di stagione. La prossima settimana, invece, arriverà la Juventus. Allegri deve fare attenzione ai tanti diffidati.
Tanti dubbi per Allegri: i diffidati spaventano Max
Momento chiave del campionato rossonero. In queste ultime gare, la squadra di Massimiliano Allegri si gioca il suo obiettivo stagionale, mai messo in dubbio fino a qualche settimana fa. Una vittoria nella sfida di domenica alle 15 contro il Verona, potrebbe far navigare serenamente il Milan nelle partite restanti.
Diversi i diffidati in casa Milan, e vista l’importanza della prossima gara salgono i dubbi per Allegri. Leao, Fofana, Modric, Saelemaekers e Athekame, un lungo elenco di calciatori che con un giallo salterebbero il big match contro la Juventus di Luciano Spalletti.
Verona-Milan, Allegri non rinuncia ai top
Al momento, però, Allegri non dovrebbe privarsi di quelli che sono giocatori fondamentali nei suoi dettami tattici. Contro il Verona serve tornare alla vittoria per scacciare i fantasmi e conquistare punti importanti in ottica Champions League: obiettivo minimo per questa stagione rossonera.