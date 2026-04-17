Calciomercato del Milan

Milan, Allegri può restare ad una condizione: Max ha fatto una richiesta sul mercato

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Milan, Allegri può restare ad una condizione: Max ha fatto una richiesta sul mercato
Allegri in campo con il Milan per la Serie A 2026
Massimiliano Allegri sorridente in campo

Sono tante le voci in queste ultime settimane che vorrebbero Massimiliano Allegri lontano dalla panchina del Milan nella prossima stagione. A fine stagione, probabilmente, le parti in causa si incontreranno per discutere di quello che sarà il futuro dei rossoneri. Max, intanto, ha fatto una super richiesta sul mercato: Leon Goretzka.

Milan, Goretzka nel mirino: il piano

La qualificazione alla prossima Champions League sarà determinante in casa Milan, sia per il futuro di Allegri sia in ambito mercato. Proprio su questo fronte, la società ha iniziato a sondare qualche primo nome da segnare sul taccuino: il più forte è proprio Leon Goretzka.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sui propri social, il centrocampista del Bayern Monaco oltre ad essere una grande occasione di mercato, è anche una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri alla dirigenza rossonera. Potrebbe essere il tedesco a spostare il futuro del tecnico.

Leon Goretzka con la maglia del Bayern Monaco
Goretzka in maglia Bayern Monaco per la Bundesliga

Mercato Milan, la proposta per Goretzka

A fine stagione, Goretzka lascerà a parametro zero il club tedesco: occasione troppo grande per tutti i club interessati. L’offerta rossonera prevede un contratto fino al 2029 con un ingaggio di ben 5 milioni di euro, più bonus alla firma. I contatti con gli agenti sono in corso, e nelle prossime settimane arriverà una decisione definitiva del giocatore.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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