Milan, Allegri può restare ad una condizione: Max ha fatto una richiesta sul mercato

Sono tante le voci in queste ultime settimane che vorrebbero Massimiliano Allegri lontano dalla panchina del Milan nella prossima stagione. A fine stagione, probabilmente, le parti in causa si incontreranno per discutere di quello che sarà il futuro dei rossoneri. Max, intanto, ha fatto una super richiesta sul mercato: Leon Goretzka.

Milan, Goretzka nel mirino: il piano

La qualificazione alla prossima Champions League sarà determinante in casa Milan, sia per il futuro di Allegri sia in ambito mercato. Proprio su questo fronte, la società ha iniziato a sondare qualche primo nome da segnare sul taccuino: il più forte è proprio Leon Goretzka.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sui propri social, il centrocampista del Bayern Monaco oltre ad essere una grande occasione di mercato, è anche una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri alla dirigenza rossonera. Potrebbe essere il tedesco a spostare il futuro del tecnico.

Mercato Milan, la proposta per Goretzka

A fine stagione, Goretzka lascerà a parametro zero il club tedesco: occasione troppo grande per tutti i club interessati. L’offerta rossonera prevede un contratto fino al 2029 con un ingaggio di ben 5 milioni di euro, più bonus alla firma. I contatti con gli agenti sono in corso, e nelle prossime settimane arriverà una decisione definitiva del giocatore.