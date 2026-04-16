Leao, col Verona per riprendersi il Milan? C’è una statistica da ‘battere’

Il Milan sta preparando la delicata sfida del Bentegodi, una partita chiave che può incidere sull’obiettivo Champions dei rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo un avvio complessivamente positivo, deve reagire alle ultime due sconfitte che hanno posto fine al sogno scudetto del Milan.
Leao e il tabù Bentegodi: numeri da invertire
Tra i protagonisti più attesi c’è Rafa Leao, chiamato a trascinare il Milan in una gara che potrebbe anche rappresentare una svolta personale. Il portoghese non è mai riuscito a trovare il gol al Bentegodi contro il Verona in Serie A e, guardando le statistiche di questa stagione, emergono alcune difficoltà insolite per lui.
Si tratta infatti del campionato in cui il numero di dribbling riusciti a partita è il più basso della sua carriera recente (0.88) così come la percentuale di successo nei tentativi (40.4%). Numeri che raccontano un momento non brillantissimo, ma che allo stesso tempo aumentano le attese su una sua possibile risposta proprio contro i gialloblù, soprattutto dopo i fischi ricevuti la settimana scorsa.